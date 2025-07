Calor no Mundial de Clubes: 'Fifa deveria marcar final da Copa do Mundo às 9h da manhã'

As condições climáticas extremas verificadas durante o Mundial de Clubes nos Estados Unidos deveriam fazer a Fifa estudar a possibilidade de marcar a final da Copa do Mundo masculina do ano que vem para as 9 horas da manhã, segundo especialista entrevistado pela BBC.

O clima extremo verificado durante o Mundial de Clubes nos Estados Unidos é um sinal de que a Fifa deveria pensar em programar a final da Copa do Mundo masculina do ano que vem para as nove horas da manhã, segundo o professor Mike Tipton, da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido.

O MetLife Stadium, na periferia da cidade, deve ser o palco de oito partidas da Copa do Mundo de 2026, incluindo a final da competição. E, como na maior parte das outras sedes nos três países, o estádio não é fechado e oferece pouca sombra para as pessoas no seu interior.

Na semana passada, a primeira grande onda de calor do verão atingiu o leste da América do Norte. Dezenas de pessoas precisaram de tratamento hospitalar para tratar de doenças relativas ao calor.

Como muitas outras pessoas, Tipton ficou surpreso com as condições brutais enfrentadas pelos jogadores em algumas partidas do Mundial de Clubes. Estas condições evidenciaram a possível ameaça que paira sobre a principal competição promovida pela Fifa em 2026, a ser disputada na mesma época do ano e majoritariamente no mesmo país.

Tipton trabalha com os atletas olímpicos do Reino Unido, incluindo o triatleta Jonny Brownlee, que desmaiou de exaustão, causada pelo calor do México, em 2016.

Os horários de início de todas as partidas só serão revelados após o sorteio dos grupos, no mês de dezembro. Mas fontes declararam à BBC Sport que esperam que os jogos a serem realizados no leste do continente comecem ao meio-dia, 15h, 18h e 21h (horário local).

Ele defende que, se as condições observadas nos últimos 10 dias se repetirem, a melhor e mais segura solução seria reprogramar os jogos da Copa de 2026 para o período da manhã, incluindo a própria final da competição.

"Eu mudaria para um estádio coberto e com ar-condicionado, preferencialmente em uma época mais fria do ano", aconselhou ele. "Mas já estamos comprometidos com isso, de forma que a única medida que se pode tomar é mudar para um horário mais fresco do dia."

"Do ponto de vista térmico e fisiológico, por motivos de saúde e desempenho, eu procuraria começar os jogos o mais cedo possível, mas compreendo as ressalvas logísticas." O professor reconhece as dificuldades de colocar dezenas de milhares de torcedores dentro de um estádio logo no começo do dia.