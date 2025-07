Como monges do Laos estão combatendo o turismo excessivo

Simon Urwin Centro espiritual do Laos, Luang Prabang enfrenta os prós e os contras do aumento do turismo A cidade de Luang Prabang é o coração espiritual do Laos. Ela é conhecida pela sua rica herança budista, templos ornamentados e uma população significativa de monges com suas túnicas alaranjadas. Muitos acreditam que o centro espiritual, que abriga 50 mil habitantes, possui a maior população de monges per capita do mundo.

Luang Prabang já foi um dos destinos mais isolados do sudeste asiático. Mas a abertura da ferrovia de alta velocidade Laos-China, em 2021, trouxe um forte aumento do número de visitantes para a cidade, que é Patrimônio Mundial da Unesco. Seus moradores afirmam que, nos últimos anos, o desenvolvimento do turismo prejudicou muito as antigas tradições locais. Com os visitantes, os rituais sagrados do budismo passaram a ser objeto de comercialização, como a oferta de esmolas pela manhã. "O turismo tem seus prós, mas também muitos contras", afirma o ex-monge Anat Khamphew, do monastério Wat Xieng Mouane. "Observamos pessoas se comportando de forma muito desrespeitosa em relação aos monges. Estátuas históricas de Buda foram roubadas dos monastérios e importantes símbolos de devoção servem de panos de fundo para selfies no Instagram."

Em resposta, Khamphew criou um canal no YouTube para mostrar aos turistas que visitam Luang Prabang como sua permanência na cidade pode ser mais positiva. Ele orienta os viajantes a se afastarem dos pontos mais visitados e destaca a importância das raízes budistas da cidade. "Eu quis ajudar, fazendo minha parte para recuperar a alma e o coração espiritual de Luang Prabang", destaca Khamphew. E ele não está sozinho. Diversos outros ex-monges da cidade também criaram agências de turismo para promover melhor compreensão dos costumes e da cultura budista tradicional de Luang Prabang, como a Orange Robe Tours e a Spirit of Laos.

Um dos antigos colegas de monastério de Khamphew também criou a loja de artesanato LaLaLaos, para ajudar as meninas das zonas rurais pobres a cursar o ensino médio. E outro ex-monge criou o renomado restaurante vocacional Kaiphaen, que treina jovens marginalizados das aldeias locais. "Essas empresas oferecem não só uma experiência mais ética e autêntica, mas também a chance de retribuir", explica Khamphew. "É como o turismo deveria ser: consciente e benéfico para todos. E isso traz carma positivo."

Simon Urwin Luang Prabang fica na confluência entre os rios Khan e Mekong Capital mundial dos monges Localizada na confluência dos rios Khan e Mekong, aos pés do monte Phou Si ("Montanha Sagrada"), coberto pela floresta, Luang Prabang é a antiga capital real do Laos. Fundada no século 14, a cidade logo se tornou um centro de aprendizado budista e da vida monástica – um papel que ela exerce até hoje. Cerca de 33 wats (templos ou monastérios budistas) opulentamente decorados estão espalhados pela cidade. Muitos deles datam dos séculos 16 e 19. A cidade abriga uma população estimada de mil monges.