Americanos se preparam para cortes de programas sociais sob Trump: 'Nossa comida não dura um mês'

BBC Beneficiários do SNAP acompanham de perto a votação do pacote de corte de impostos no Congresso Elizabeth Butler vai de um supermercado a outro na sua cidade natal de Martinsburg, no Estado americano da Virgínia Ocidental, à procura do melhor preço de cada item da sua lista de compras. Butler faz parte dos 42 milhões de norte-americanos que pagam pelos produtos com subsídios federais para a compra de alimentos. Mas o dinheiro não cobre todos os mantimentos necessários para manter sua família de três pessoas.

Mas mesmo esse recurso pode acabar em breve. O Programa Suplementar de Assistência à Nutrição (SNAP, na sigla em inglês), no qual Butler está inscrita, é um dos programas sociais que entraram na mira do megapacote de corte de impostos do governo do presidente Donald Trump, apelidada de "big, beautiful bill" (grande e belo projeto de lei, em tradução literal). O texto prevê critérios de acesso mais rígidos ao programa, mudança que excluiria três milhões de seus atuais beneficiários, segundo estimativa do Escritório de Orçamento do Congresso dos EUA. O Senado votou e aprovou sua versão do projeto de lei nesta terça-feira (1/7). Ele retornou à Câmara e, caso passe na Casa, será encaminhada para sanção presidencial.

Trump vem pressionando o Legislativo para que aprove o pacote até sexta-feira – 4 de julho, o dia da independência americana. A política por trás dos cortes no SNAP Similar ao Bolsa Família oferecido no Brasil, o SNAP é um programa de subsídios que provê recursos às pessoas de baixa renda, incluindo americanos idosos, famílias com filhos e pessoas com deficiência, para compra de mantimentos todos os meses. A Virgínia Ocidental é um dos Estados americanos com maior índice de pobreza do país – e 16% da sua população depende do benefício do governo federal.

O Estado é um fiel reduto republicano, que votou massivamente em Trump nas eleições de novembro passado. O então candidato prometeu reduzir o custo de vida para os cidadãos americanos, incluindo o preço dos mantimentos. "Quando eu vencer, começarei imediatamente a baixar os preços, a partir do primeiro dia", declarou Trump em entrevista coletiva em agosto de 2024, rodeado de embalagens de alimentos, leite, carnes e ovos. Getty Images Durante a campanha eleitoral do ano passado, Trump prometeu baixar preços de alimentos se fosse novamente eleito Meses depois da promessa, os preços de mantimentos comuns, como suco de laranja, ovos e bacon, estão mais altos do que na mesma época do ano passado.

Este fato não passou despercebido por Elizabeth Butler. "O presidente ainda não alterou os preços dos alimentos, e ele prometeu às pessoas que faria isso", relembra ela. Trump defende que o corte de gastos previsto no projeto de lei de mil páginas ajudará a reduzir os preços dos alimentos, mas não explica sobre como isso funcionaria. "O corte dará a todos muito mais comida, pois os preços irão despencar, os mantimentos irão cair", afirmou o presidente, questionado especificamente sobre os cortes ao programa SNAP.