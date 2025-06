'Vamos insistir em ter programa nuclear', diz ministro iraniano à BBC

Majid Takht-Ravanchi afirma que o governo Trump informou ao Irã, por meio de mediadores, que deseja retomar as negociações, mas "não deixou clara sua posição" sobre a "questão importantíssima" de novos ataques enquanto as negociações estão em andamento.

Os EUA devem descartar quaisquer novos ataques ao Irã se quiserem retomar as negociações diplomáticas, disse o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã à BBC.

Os EUA se envolveram diretamente no conflito entre Israel e o Irã no de semana, quando atacaram três instalações nucleares iranianas em um bombardeio.

O Irã respondeu atacando Israel com mísseis. As hostilidades continuaram por 12 dias, durante os quais os EUA lançaram bombas em três instalações nucleares iranianas: Fordo, Natanz e Isfahan.

Rafael Grossi, chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), afirmou que os ataques causaram danos graves, mas "não totais", enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, declarou que as instalações nucleares do Irã foram "totalmente destruídas".

O relacionamento do Irã com a AIEA tem se tornado cada vez mais tenso. Na quarta-feira, o parlamento iraniano decidiu suspender a cooperação com a agência de vigilância atômica, acusando a AIEA de se aliar a Israel e aos EUA.

Ele afirmou que os EUA precisam ser "bastante claros sobre esta questão tão importante" e "o que eles vão nos oferecer para gerar a confiança necessária para tal diálogo".

Indagado se o Irã poderia considerar repensar seu programa nuclear como parte de qualquer acordo, possivelmente em troca de alívio de sanções e investimentos no país, Takht-Ravanchi respondeu: "Por que deveríamos concordar com tal proposta?"

Ele reiterou que o programa iraniano, incluindo o enriquecimento de urânio a 60%, era "para fins pacíficos".

Segundo um acordo nuclear de 2015 com potências mundiais, o Irã não estava autorizado a enriquecer urânio acima de 3,67% de pureza — o nível exigido para combustível de usinas nucleares comerciais — e não estava autorizado a realizar qualquer enriquecimento em sua usina de Fordo por 15 anos.

No entanto, Trump abandonou o acordo em 2018, durante seu primeiro mandato como presidente, alegando que ele fazia muito pouco para impedir o caminho para uma bomba, e restabeleceu as sanções americanas.

O Irã retaliou violando cada vez mais as restrições — particularmente aquelas relacionadas ao enriquecimento. O país retomou o enriquecimento em Fordo em 2021 e acumulou urânio enriquecido a 60% suficiente para potencialmente fabricar nove bombas nucleares, de acordo com a AIEA.

Getty Images Fumaça sobe após um ataque ao prédio usado pela Rede de Notícias da República Islâmica do Irã, no dia 16 de junho

Pressionado sobre a falta de confiança dos líderes europeus e ocidentais no Irã, Takht-Ravanchi acusou alguns líderes europeus de um apoio "ridículo" aos ataques dos EUA e de Israel.

Ele disse que aqueles que criticam o Irã por seu programa nuclear "deveriam criticar a forma como fomos tratados" e criticar os EUA e Israel.

Ele acrescentou: "E se eles não têm coragem de criticar os Estados Unidos, deveriam ficar em silêncio, não tentar justificar a agressão."

Takht-Ravanchi também disse que o Irã recebeu mensagens por meio de mediadores de que os EUA "não queriam se envolver em uma mudança de regime no Irã" visando o líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pediu aos iranianos que "se levantem por sua liberdade" para derrubar o regime clerical de Khamenei, mas, após o cessar-fogo da semana passada, Trump disse que não queria o mesmo.

Takht-Ravanchi insistiu que isso não aconteceria e que a ideia era "equivalente a um exercício fútil".

Ele disse que, embora alguns iranianos "possam criticar algumas ações do governo, quando se trata de agressão estrangeira, eles estarão unidos para enfrentá-la".

O vice-ministro das Relações Exteriores disse que "não está totalmente claro" se o cessar-fogo com Israel durará, mas que o Irã continuará a respeitá-lo "enquanto não houver ataque militar contra nós".

Ele disse que os aliados árabes do Irã no Golfo Pérsico estão "fazendo o possível para tentar preparar a atmosfera necessária para um diálogo". O Catar é conhecido por ter desempenhado um papel fundamental na mediação do cessar-fogo atual.

Ele acrescentou: "Não queremos guerra. Queremos dialogar e praticar a diplomacia, mas temos que estar preparados, temos que ser cautelosos, para não sermos surpreendidos novamente".

Lyse Doucet está autorizada a reportar do Irã com a condição de que nenhuma de suas reportagens seja utilizada pelo serviço persa da BBC. Esta lei das autoridades iranianas se aplica a todas as agências de mídia internacionais que operam no Irã.