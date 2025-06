Como está a situação em Gaza um mês após início de polêmico sistema de distribuição de ajuda humanitária

Em declarações ao longo do mês passado, as Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram diversas vezes que dispararam "tiros de advertência" contra indivíduos que descreveram como "suspeitos" ou que disseram representar uma ameaça.

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, no mês passado mais de 500 pessoas que tentavam obter ajuda foram mortas e 4 mil ficaram feridas — a grande maioria atribuída a disparos israelenses por autoridades e médicos de Gaza, bem como por testemunhas oculares.

Esses locais em áreas controladas pelas FDI — conhecidos como SDS 1, 2, 3 e 4 — são operados por empresas de segurança contratadas para a Fundação Humanitária de Gaza, com o exército israelense protegendo as rotas e os perímetros até eles.

As FDI construíram quatro locais de distribuição de ajuda — três no extremo sudoeste de Gaza e um no centro de Gaza, perto de uma zona de segurança israelense conhecida como Corredor Netzarim — que começaram a operar em 26 de maio.

As FDI disseram que suas "forças conduzem processos sistemáticos de aprendizado com o objetivo de melhorar a resposta operacional na área e minimizar possíveis atritos entre a população e as forças das FDI".

Na terça-feira, a Cruz Vermelha disse que seu hospital de campanha em Rafah teve que ativar seus procedimentos de atendimento 20 vezes desde 27 de maio, com a grande maioria dos pacientes sofrendo ferimentos à bala e dizendo que estavam a caminho de um local de ajuda.

A ONU e seu Programa Mundial de Alimentos, bem como outros provedores de ajuda, continuam tentando distribuir ajuda em Gaza, mas dizem que dependem das autoridades israelenses para facilitar suas missões.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (Acnur) afirmou que o assassinato de palestinos que tentavam obter ajuda humanitária são um "provável crime de guerra". A advogada internacional de direitos humanos Sara Elizabeth Dill disse à BBC que, se houvesse qualquer ataque intencional a civis, isso poderia constituir uma grave violação do direito internacional.

"Tiroteios em massa durante o acesso de ajuda humanitária civil violam regras fundamentais contra ataques a civis e o uso da fome contra eles, o que pode resultar em crimes de guerra", disse ela.

Caos no litoral

Três vídeos, o primeiro dos quais foi publicado em 9 de junho, mostraram centenas de pessoas, algumas segurando o que parecem ser sacos de farinha vazios, escalando montes de escombros e se escondendo em valas. Várias rajadas de tiros automáticos podem ser ouvidas.

Naquele dia, o Ministério da Saúde, comandado pelo Hamas, relatou que seis pessoas morreram naquela manhã enquanto buscavam ajuda e mais de 99 ficaram feridas. No dia seguinte, relatou 36 mortes relacionadas à ajuda e mais de 208 feridos.

Não é possível verificar se alguma dessas vítimas foi resultado dos tiros ouvidos nas imagens.

A BBC conseguiu confirmar que os vídeos foram filmados a cerca de 4 km a noroeste do SDS4, no caminho para o local no centro de Gaza.

A análise de áudio dos tiros feita por Steve Beck, ex-consultor do FBI que agora dirige a Beck Audio Forensics, revelou que uma das armas soava e disparava a uma cadência de tiro compatível com a metralhadora FN Minimi e o fuzil de assalto M4.

A segunda arma, disse Beck, disparava a uma cadência "compatível" com o som de um AK-47. Não podemos determinar de quem eram as armas que disparavam, mas FN Minimi e M4s são comumente usados pelas Forças de Defesa de Israel (FDI), enquanto AK-47s são normalmente usados pelo Hamas e outros grupos em Gaza.

Em imagens publicadas no dia seguinte, 10 de junho, e filmadas nas proximidades, mais pessoas foram vistas correndo em pânico enquanto o som de tiros, seguido pelo que parecia uma explosão, era ouvido à distância. Pessoas feridas e ensanguentadas, incluindo crianças, foram vistas sendo carregadas.

A GHF tem mapas mostrando "passagens seguras" para seus locais e comunica os horários de funcionamento via WhatsApp e redes sociais.

BBC

Cada passagem tem um "ponto de início" e um "ponto de parada", sendo que os palestinos são avisados de que não devem cruzar este último até que recebam instruções.

A GHF afirmou que esses corredores são protegidos pelas Forças de Defesa de Israel e alertou as pessoas de que cruzar esses pontos de parada, a menos que sejam instruídas, pode ser perigoso.

Mas no SDS4 não havia nenhuma passagem segura planejada para pessoas vindas do norte.

Mortes por caminhão

Também houve assassinatos perto de locais de ajuda não relacionados à GHF.

Imagens verificadas de 17 de junho mostraram pelo menos 21 corpos e várias pessoas feridas em uma estrada onde vários veículos, incluindo um caminhão de plataforma bastante danificado, estavam estacionados.

Testemunhas disseram à BBC que drones das FDI e um tanque dispararam contra a multidão enquanto eles esperavam para coletar ajuda.

Uma declaração das FDI reconheceu ter identificado uma "reunião" de pessoas "ao lado de um caminhão de distribuição de ajuda que ficou preso na área de Khan Yunis e nas proximidades de tropas das FDI que operavam na área".

O comunicado dizia: "As Forças de Defesa de Israel estão cientes de relatos sobre vários indivíduos feridos por disparos das Forças de Defesa de Israel após a aproximação da multidão." O comunicado lamentou "qualquer dano a indivíduos não envolvidos" e disse que os detalhes do incidente estavam sob revisão.

Um porta-voz da agência de defesa civil de Gaza, administrada pelo Hamas, disse que pelo menos 50 pessoas foram mortas no local.

O vídeo mostra vários mortos com marcas de queimaduras no chão, incluindo uma pessoa com as pernas arrancadas.

Mark Cancian, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, notou a ausência de crateras de impacto óbvias, mas nos disse que a extensão dos danos provavelmente foi resultado de "muito fogo direto".

Corpos sendo removidos

Outro vídeo publicado em 16 de junho, verificado pela BBC, mostra corpos puxados em uma carroça por um cavalo ao longo da rua al-Rashid, no norte de Gaza, a principal estrada costeira e frequentemente usada por comboios de ajuda humanitária.

A legenda ao lado do vídeo afirma que esses palestinos foram mortos enquanto esperavam por ajuda.

No dia seguinte, várias fotos e vídeos verificados pela BBC foram postados nas redes sociais próximas, mostrando um corpo carregado por vários homens em um palete de madeira pela mesma estrada.

A GHF alegou que muitos dos supostos incidentes estavam ligados a locais de distribuição de outros grupos, incluindo a ONU. A fundação afirma que esses suprimentos de ajuda estão "sendo saqueados por criminosos e pessoas mal-intencionadas".

Um porta-voz da GHF disse que, no geral, a organização ficou "satisfeita" com seu primeiro mês de operações, com 46 milhões de refeições distribuídas para dois milhões de habitantes de Gaza, mas que pretendia aumentar sua capacidade.

As FDI disseram que, entre outras mudanças, estão instalando cercas e placas e abrindo rotas adicionais.

"Nós levantamos preocupações [com as FDI] sobre manter a passagem segura para os que buscam ajuda, mas infelizmente alguns tentaram pegar atalhos perigosos ou viajar durante períodos restritos", disse o porta-voz da GHF.

"Em última análise, a solução é mais ajuda, o que criará mais certeza e menos urgência entre a população."

Reportagem e verificação adicionais por Paul Brown, Emma Pengelly, Lamees Altalebi, Richard Irvine-Brown, Benedict Garman, Alex Murray, Kumar Malhotra e Thomas Spencer.