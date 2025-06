Quatro exemplos históricos que mostram riscos do intervencionismo dos EUA no Oriente Médio

Getty Images O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, causou espanto em maio passado, ao criticar duramente as políticas intervencionistas de seus antecessores na Casa Branca. "No final, os chamados construtores de nações destruíram muito mais nações do que construíram", disse ele, fazendo uma clara referência à controversa invasão do Iraque em 2003.

Com o ataque, os Estados Unidos — e Israel — buscaram acabar com os sonhos nucleares do Irã. "Nosso objetivo era destruir a capacidade de enriquecimento nuclear do Irã e conter a ameaça nuclear representada pelo principal Estado patrocinador do terrorismo no mundo", declarou Trump logo após o ataque. Mas a história mostra que, quando o Ocidente interveio na região para "resolver" um problema, nem sempre tudo ocorreu conforme o planejado.

De acordo com o autor libanês-americano Fawaz Gerges, professor de Política do Oriente Médio e Relações Internacionais na London School of Economics and Political Science, o intervencionismo americano tem sido uma constante nas relações internacionais do Oriente Médio desde o final da década de 1940. "Os recentes ataques aéreos dos EUA contra o Irã são outro exemplo claro dessa política", disse o autor de What Really Went Wrong: The West and the Failure of Democracy in the Middle East (O Que Realmente Deu Errado: O Ocidente e o Fracasso da Democracia no Oriente Médio, em tradução livre) à BBC Mundo, o serviço em espanhol da BBC. A seguir, recordamos quatro exemplos históricos de intervencionismo americano no Oriente Médio e analisamos suas consequências.

1- Golpe de Estado no Irã (1953) Em 1953, o primeiro-ministro democraticamente eleito do Irã, Mohammad Mossadeq, foi deposto por um golpe de estado liderado pelos militares iranianos e apoiado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Mossadeq havia chegado ao poder apenas dois anos antes com a promessa de nacionalizar as vastas reservas de petróleo do Irã. Mas isso, somado a uma aparente ameaça comunista, preocupou Londres e Washington, cujas economias do pós-guerra eram fortemente dependentes do petróleo iraniano.