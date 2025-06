É de se esperar que Trump ataque outros inimigos depois do bombardeio americano ao Irã?

Getty Images Será que o golpe contra o programa nuclear do Irã foi realmente apenas um caso isolado, uma exceção às suas tendências isolacionistas? Será que o presidente dos EUA, Donald Trump, encontrou uma nova doutrina de segurança com grandes ataques aéreos substituindo guerras convencionais? Outros países deveriam esperar mais do mesmo das Forças Armadas americanas? Embora ainda não tenhamos todas as informações, o presidente Trump sofreu muito pouco impacto e recebeu muitos elogios por suas ações no último fim de semana. Após os ataques, o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, recorreu às redes sociais para dizer que "estamos vendo o desenvolvimento de uma doutrina de política externa que mudará o país (e o mundo) para melhor", acrescentando que os EUA usarão "força esmagadora" se necessário no futuro.

Katty Kay: Richard, eu queria contextualizar esta conversa com o que este ataque ao Irã significa para Trump e seu apetite, potencialmente, por ataques militares como este no futuro. Você acha que ele corre o risco de pagar um preço aqui ou no exterior por ataques aéreos dessa natureza? Richard Haass: Não tenho certeza de quão replicável isso seria em outras circunstâncias. A única área em que ele pode ter se prejudicado um pouco é talvez exagerar o que eles realizaram, usando palavras como "obliteração". Mesmo que tenhamos destruído muito, não sabemos quanto material, urânio enriquecido e centrífugas, os iranianos podem ter estacionado em outros lugares. Então, acho que ele precisa ter um pouco de cuidado para não exagerar a ideia de que isso é uma missão cumprida e um problema resolvido. Mas, tirando isso, acho que ele está tranquilo porque, primeiro, foi limitado. Segundo, muitas pessoas diriam que o Irã merecia, no sentido de que havia enganado os inspetores da IAEA [Agência Nacional de Energia Atômica, nas siglas em inglês] por muito tempo. Ninguém neste mundo pensava que o que os iranianos estavam fazendo era enriquecer urânio para gerar eletricidade. Então, acho que as pessoas simplesmente se cansaram do jogo de gato e rato com os iranianos.

Mas, novamente, não tenho certeza se essa abordagem é replicável em termos de outros países potencialmente se tornando nucleares, se for o caso, ou em outras situações. Não se aplica à Ucrânia. Não se aplica a Taiwan ou à Coreia do Norte. Não tenho certeza se isso é um modelo ou uma forma para a política externa americana daqui para frente. Katty Kay: Se você estava analisando isso e tinha alguma preocupação com essa abordagem e que isso poderia encorajar o presidente Trump a pensar: "Certo, encontrei uma nova maneira de conduzir a política de segurança nacional americana", você parece estar sugerindo que, na verdade, isso pode não encorajá-lo a pensar: "Vou usar ataques como este novamente em outros lugares". Haass: Eu realmente não vejo isso, por alguns motivos. Um deles é a base MAGA dele. O entusiasmo deles por isso é limitado. Acho que, de certa forma, ele superou essa. Eles não gostam de desafiá-lo, mas também foi limitado em termos de escala e tempo.

Estou um pouco pressionado quando olho para o conjunto de coisas que os Estados Unidos enfrentam. Quantas situações são análogas a esta? Não vejo muitas. A Coreia do Norte já passou desse ponto em termos de seus programas nucleares e de mísseis, além de possuir uma força convencional massiva. Portanto, o uso da força contra a Coreia do Norte poderia muito bem levar a uma segunda Guerra da Coreia. Isso não está na cartilha de Trump. Ele não quer um confronto direto com a China ou a Rússia se pudesse evitá-lo. Ele falou sobre certas coisas neste hemisfério, mas não vai atacar o Canadá. Ele não vai atacar o México. Duvido que ele faça algo com o Panamá ou a Groenlândia. Eu simplesmente não vejo isso. BBC Katty Kay conversou com Richard Haass, um veterano diplomata americano que aconselhou quatro presidentes Katty Kay: Na sua experiência de trabalho em governos presidenciais, ter algum tipo de sucesso militar tende a dar aos presidentes a sensação de que vale a pena tentar algo diferente, sejam esses ataques aéreos massivos ou não? Digamos que ele realmente quisesse tomar a Groenlândia. O que aconteceu no Irã nos últimos cinco dias o encoraja a pressionar a Dinamarca para nos dar a Groenlândia? E outros países agora podem olhar para o presidente Trump e dizer: "Uau, esse cara realmente fala sério e não tem medo de usar a força".