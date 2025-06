Os protestos que 'expulsaram' casamento de Jeff Bezos do centro de Veneza

Getty Images Bezos e a noiva em uma foto no mês passado Manifestantes em Veneza, na Itália, proclamaram uma "grande vitória" depois que o bilionário da tecnologia americano Jeff Bezos e os convidados do seu casamento foram forçados a "fugir" do centro da cidade italiana, transferindo a celebração principal para outro local. Os locais da celebração de três dias do casamento de Bezos, um dos homens mais ricos do mundo, com a apresentadora de TV Lauren Sanchez, nunca foram revelados oficialmente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No entanto, os festejos luxuosos culminariam com um evento no sábado (28/6) na suntuosa Scuola Grande della Misericordia, um dos edifícios históricos de Veneza. Uma autoridade local confirmou à BBC que, em vez disso, os convidados vão se reunir no Arsenal de Venecia, uma antiga base naval mais distante do centro. Os ativistas se sentiram triunfantes, mesmo quando um conselheiro municipal classificou seus protestos como "ridículos". "Estamos muito orgulhosos disso! Não somos ninguém, não temos dinheiro, nada!" afirmou à BBC Tommaso Cacciari, do grupo que se autodenomina No Space for Bezos.

"Somos apenas cidadãos que começaram a se organizar, e conseguimos expulsar da cidade uma das pessoas mais poderosas do mundo." Reuters 'Se você pode alugar Veneza para seu casamento, pode pagar mais impostos', diz um cartaz em protesto a Jeff Bezos Os convidados da festa O casamento começa no fim desta semana, e tem uma lista de convidados repleta de celebridades que, segundo rumores, inclui Kim Kardashian, Mick Jagger e Leonardo DiCaprio, assim como vários integrantes da família Trump. A expectativa é de que jatos particulares lotem o aeroporto de Veneza, com iates tomando conta do porto; cinco hotéis foram totalmente reservados, e há relatos de que ex-fuzileiros navais dos EUA foram contratados para fornecer segurança.

O megaevento gerou protestos de diversos grupos, desde moradores locais que lutam contra o excesso de turismo em Veneza até ativistas contra as mudanças climáticas e aqueles que se opõem ao apoio de Bezos ao presidente americano, Donald Trump. Além dos cartazes com a mensagem "Não há espaço para Bezos" espalhados pela cidade nos últimos dias, os ativistas penduraram faixas de protesto nas pontes sobre os canais. Na segunda-feira, ativistas de um grupo autodenominado Everyone Hates Elon exibiram uma imagem gigante de Bezos na Praça de San Marco, para protestar contra os super-ricos com o slogan: "Se você pode alugar Veneza para seu casamento, pode pagar mais impostos".

"Nosso protesto não é sobre o casamento em si — é sobre o que ele representa", disse à BBC Simona Abbate, ativista do Greenpeace, que estava presente. "Não se trata apenas de uma celebração do casamento de duas pessoas, mas de uma demonstração de um estilo de vida que é simplesmente insustentável. Os mais ricos vivem com excesso, enquanto outros sofrem as consequências de uma emergência climática que não criaram." Reuters Jeff Bezos vai se casar com a apresentadora de TV Lauren Sanchez Os 'donos' de Veneza Os ativistas foram duramente criticados pelas autoridades da cidade, que argumentam que esses visitantes abastados são uma importante fonte de renda.