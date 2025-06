O recém-descoberto dinossauro que tinha o tamanho de um cão

A descoberta promete lançar luz sobre a história evolutiva que levou os primeiros dinossauros de pequeno porte a se tornarem animais enormes e "bizarros", de acordo com o professor Paul Barrett, paleontólogo do museu.

Quando fomos até lá, o designer de uma vitrine de vidro especial para o Enigmacursor estava fazendo verificações de última hora.

O novo lar do dinossauro é uma sacada no Earth Hall do museu. Abaixo dele, está Sophie, o estegossauro que também viveu na Formação Morrison, no oeste dos Estados Unidos.

O Enigmacursor é minúsculo em comparação a ele. Com 64 cm de altura e 180 cm de comprimento, ele tem aproximadamente a altura de um labrador, mas com patas muito maiores e uma cauda que era "provavelmente mais longa do que o resto do dinossauro", diz a professora Susannah Maidment.