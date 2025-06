Por que jovens russos estão aderindo a grupos neonazistas

BBC No fim do ano passado, na cidade russa medieval de Kostroma, um adolescente foi atingido no rosto por uma pistola de sinalização quando voltava para casa após a exibição de um filme sobre um ativista de esquerda. O ataque foi supostamente realizado por um membro de um grupo neonazista local autodenominado Made With Hate.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Este ato violento e politicamente carregado simboliza uma tendência crescente em toda a Rússia. Apesar da recorrente justificativa do Kremlin para sua invasão em larga escala da Ucrânia como uma batalha contra o "nazismo", houve um aumento acentuado da violência neonazista dentro da própria Rússia. De acordo com o Sova Centre, uma organização com sede em Moscou que monitora crimes de ódio, os ataques de direita radical na Rússia mais do que dobraram em 2023, em comparação com o ano anterior. Isso acontece após um declínio ao longo dos dez anos anteriores. Muitos dos perpetradores tinham menos de 16 anos.

Esta nova onda de extremismo remete à década de 1990 e ao início dos anos 2000, embora ainda não tenha alcançado a brutalidade assassina daquele período caótico, em que havia centenas de ataques todos os anos após o colapso da União Soviética. Naquela época, a violência era alimentada pela disseminação de literatura extremista clandestina. Agora é por meio de plataformas de rede social, como Telegram e TikTok, onde muitos jovens russos encontram — e reverberam — a ideologia de direita radical em espaços digitais, muitas vezes fora do alcance das autoridades locais. Grafite de suásticas Em Kostroma, uma cidade com cerca de 264 mil habitantes às margens do rio Volga, no oeste da Rússia, um grupo de adolescentes começou a se comunicar por meio de um canal no aplicativo de mensagens Telegram no início de 2024.

Inicialmente, o bate-papo era focado em organizar viagens para jogos de futebol ou encontros casuais. Mas logo o grupo começou a pichar suásticas e outros símbolos de direita radical pela cidade, de acordo com um ex-membro, Anton, que tinha 17 anos na época, e conversou com a BBC sob a condição de que seu nome verdadeiro não fosse usado. Os adolescentes chamavam sua gangue de Made with Hate.

No verão do ano passado, eles haviam passado para a violência física. "Eles se reuniam, e todos batiam em alguém", relatou Anton, que contou à BBC que deixou o grupo em outubro do ano passado, depois de perceber que suas opiniões não se alinhavam com as dos outros membros. "Eles andavam por aí procurando viciados em drogas e alcoólatras, e os atacavam. Estavam [também] sempre à caça de pessoas de movimentos de esquerda", acrescentou.