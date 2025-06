Quais são os aliados do Irã na guerra contra Israel?

A rede de milícias aliadas do Irã em diferentes países do Oriente Médio se encontra, agora, muito debilitada e o país conta com poucos apoios sólidos entre os governos do planeta. Com quem o Irã pode contar no conflito atual?

A aliança inclui grupos como o Hamas , na Faixa de Gaza; o Hezbollah , no Líbano; os houthis , no Iêmen; e outros no Iraque e na Síria — a maioria deles, considerados entidades terroristas por alguns países do Ocidente.

Atualmente, muitos aliados do Irã estão debilitados, enquanto outros caíram ou estão à beira do colapso.

Fora do Oriente Médio, Teerã também se dedicou a firmar alianças com países cujos governantes compartilhavam sua ideologia antiamericana, como o ex-presidente sírio Bashar al-Assad , o presidente russo Vladimir Putin e o presidente Nicolás Maduro , da Venezuela.

Os EUA, o Reino Unido e outros países do Ocidente acusaram o Irã de fornecer drones e mísseis para a Rússia, em apoio à sua invasão da Ucrânia. Mas Teerã defende que o fornecimento de drones ocorreu antes do início da guerra.

A BBC analisa as opções disponíveis para o Irã e seus aliados restantes no Oriente Médio e no resto do mundo.

Em abril, a Rússia ratificou um acordo de associação estratégica com o Irã, incluindo disposições para que os dois países neutralizem ameaças comuns.

Mas o tratado não cria nenhum tipo de aliança militar entre os dois países. E analistas indicam que este ponto revela os limites da associação entre Moscou e Teerã.

Getty Images O Irã considera a Rússia um aliado, mas, na verdade, sua aliança tem limitações

"A assinatura do tratado não significa o estabelecimento de uma aliança militar com o Irã, nem assistência militar mútua", detalhou na época o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Andrei Rudenko, em discurso na Duma, a câmara baixa do legislativo russo.

Especialistas calculam que o mais provável, no caso de um conflito mais amplo, é que a Rússia procure mediação através de organismos internacionais, como o Conselho de Segurança da ONU e a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

Embora Moscou mantenha boas relações com o Irã, que considera um "aliado" em certas ocasiões, o Kremlin também deseja cuidar dos seus laços com outros países importantes do Oriente Médio, como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e mesmo Israel, com quem Putin mantém relações cordiais.

Apesar da sua aliança com os Estados Unidos, Israel permanece à margem do conflito na Ucrânia até o momento.

China

Em resposta ao ataque israelense, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, declarou que seu país está "muito preocupado com os ataques de Israel contra o Irã e profundamente preocupado com possíveis consequências graves destas ações".

Lin destacou que Pequim se opõe a "qualquer violação da soberania, segurança e integridade territorial do Irã", bem como a "ações que intensifiquem as tensões e ampliem o conflito".

A China continua sendo o maior importador de petróleo do Irã, hoje sob sanções dos Estados Unidos.

As sanções limitam o volume de comércio entre os dois países. Por isso, o Irã recebe menos investimentos chineses do que os países do Golfo Pérsico.

Mas esta situação não impediu que Teerã continuasse se esforçando para estreitar seus laços com Pequim.

Getty Images O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi (centro), recebe seu homólogo russo, Sergei Ryabkov (esq.) e o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, em Pequim, em março deste ano

Em 2023, o Irã passou a fazer parte da Organização de Cooperação de Xangai, para aprofundar os laços econômicos com Pequim. Mas a China é uma potência com interesses globais e evita que conflitos externos prejudiquem seus interesses.

"A China tem muito cuidado ao equilibrar suas relações sem se aproximar muito do Irã, para não prejudicar seus vínculos com os rivais de Teerã", declarou em outubro à BBC News Mundo (o serviço em espanhol da BBC) o professor Thomas Juneau, da Escola de Pós-Graduação de Relações Públicas e Internacionais da Universidade de Ottawa, no Canadá.

"A China não quis desempenhar papel importante na política e segurança do Oriente Médio porque deseja se concentrar no lado comercial e não quer ser afetada por estas disputas", destacou ele.

O professor emérito de Ciências Políticas Mansour Farhang, da Faculdade Bennington, de Vermont, nos Estados Unidos, é da mesma opinião.

Para ele, "a China mantém ótimas relações comerciais com todos os países da região. Sua política externa no Oriente Médio é similar à de um empresário ou comerciante."

Coreia do Norte

Pyongyang e Teerã mantêm um histórico de intercâmbio de armas por petróleo que data da Guerra Irã-Iraque (1980-1988), quando a Coreia do Norte enviava armas e mísseis e o Irã enviava petróleo e fertilizantes.

De fato, os especialistas acreditam que o míssil iraniano de médio alcance Shahab-3 seja uma versão desenvolvida por Teerã a partir do míssil norte-coreano No Dong 1, adquirido na década de 1990.

A conexão entre os dois países se mantém até hoje, mas é limitada devido às fortes sanções a que estão submetidos os dois países.

Os analistas indicam que a necessidade política e sua condição de "Estados párias" fizeram com que o Irã e a Coreia do Norte estabelecessem o maior nível de cooperação possível.

Getty Images O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ao lado de Ebrahim Raisi (1960-2024), então presidente do Irã, no Palácio Miraflores, em Caracas, no dia 12 de junho de 2023

Venezuela

Irã e Venezuela mantêm relações formais desde 1960, como fundadores da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). Mas foi apenas durante os governos de Hugo Chávez (1999-2013) e Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013) que os vínculos entre os dois países cresceram exponencialmente.

Nos anos 2000, Caracas e Teerã estabeleceram uma aliança estratégica e assinaram mais de 180 acordos bilaterais em inúmeras áreas, no valor total de mais de US$ 17 bilhões (cerca de R$ 93,4 bilhões).

Muitos desses acordos ficaram no papel, enquanto outros foram cumpridos parcialmente e, depois, abandonados.

Depois da morte de Chávez, a relação entre os dois países se debilitou, voltando a ganhar força quando os Estados Unidos impuseram sanções petrolíferas à Venezuela, em 2018.

O Irã ajudou a Venezuela, fornecendo os componentes químicos necessários para produzir gasolina, em troca de ouro venezuelano.

Caracas e Teerã também trocaram petróleo pesado venezuelano por petróleo iraniano, mais leve, para ajudar a produção de combustível na Venezuela.

Depois do ataque de Israel ao Irã, na sexta-feira (13/6), o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ratificou seu apoio e solidariedade ao Irã.

"Ratificamos de maneira firme nossa absoluta solidariedade com o povo da República Islâmica do Irã, com o povo palestino, com o povo sírio, com o povo do Líbano, com o povo do Iêmen e com todos os povos muçulmanos e os povos árabes", afirmou Maduro, durante um evento transmitido pela televisão.

Além da retórica, os especialistas acreditam que o apoio da Venezuela ao Irã seja simbólico e de pouca utilidade para a nação islâmica.

AFP/Getty Images Especialistas em relações internacionais definem o isolamento do Irã como "solidão estratégica"

Cuba, Nicarágua e Bolívia

Na América Latina, o Irã mantinha antigas relações com Cuba, estabelecidas com base no Movimento de Países Não Alinhados.

Mas os vínculos se estreitaram nos últimos anos, principalmente devido ao estabelecimento de uma estreita cooperação com a Venezuela e seus associados da Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (Alba). Eles incluem, além de Cuba, também a Nicarágua e a Bolívia.

Estes países compartilham com Teerã sua forte rejeição aos Estados Unidos. Eles costumam se apoiar mutuamente no campo diplomático, coordenando suas posições no seio de diferentes organizações internacionais.

Segundo Juneau, da mesma forma que acontece com a Venezuela, o apoio destes países ao Irã também é simbólico.

"Os líderes iranianos e destes países adoram se reunir e dar entrevistas coletivas criticando os Estados Unidos", explica ele.

"Eles dizem que são associados em oposição ao colonialismo, ao imperialismo etc., mas, na prática, do ponto de vista militar e de segurança, será que eles podem ajudar o Irã na sua luta atual contra Israel e os Estados Unidos? Acredito que a resposta, em grande parte, é não."

Um dos países "mais isolados do mundo"

Thomas Juneau explica que, na verdade, o Irã tem poucos aliados com quem pode contar.

"Se deixarmos de lado seus associados não estatais, como o Hamas e a milícia libanesa Hezbollah, [o Irã] coopera com um pequeno número de Estados e, em todos os casos, essa cooperação é limitada", declarou ele à BBC News Mundo no final do ano passado.

Enquanto o Hezbollah sofria uma onda de intensos ataques israelenses contra sua infraestrutura de guerra, o professor Mansour Farhang afirmava que o Irã é um dos países "mais isolados do mundo".

"O Irã não tem nenhum Estado associado ou partidário que se identifique com sua posição ideológica ou com sua política expansionista na região", afirmou ele.

Este isolamento do Irã não é novo, embora tenha se exacerbado com as políticas adotadas desde o triunfo da Revolução Islâmica, em 1979. Ele constitui um fenômeno denominado pelos especialistas em relações internacionais como "solidão estratégica".

Getty Images Protesto contra Israel no Irã

Solidão estratégica

Em um artigo acadêmico publicado em 2014, Juneau explicava esta "solidão estratégica". Para ele, "o Irã está sozinho no mundo".

"Sua grave solidão estratégica é principalmente o resultado de fatores estruturais inerentes à sua posição no sistema regional e internacional e, em grande parte, independe das ações de quem governa o país."

"Sua postura internacional não impossibilita a cooperação com outros Estados, nem predetermina uma condição de conflito permanente com seus vizinhos. Mas a solidão estratégica explica por que o Irã tem interesses comuns muito limitados com seus vizinhos e é difícil e oneroso atingir a cooperação", prossegue o professor.

Diversos fatores contribuem para o isolamento do Irã, incluindo o fato de que se trata do único Estado etnicamente persa do mundo.

Além disso, embora se estime que existam meia centena de países com população majoritariamente muçulmana, apenas em alguns deles a maior parte dos habitantes é xiita, que é o ramo do Islamismo que inclui o Irã.

O país também é prejudicado pela sua posição geográfica. Seus vizinhos são Estados fortes com grandes ambições, o que causou guerras e rivalidades significativas no passado.

Os recentes combates entre Israel e os aliados do Irã (Hamas e Hezbollah) se originaram quando o grupo palestino atacou o território israelense em 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1,2 mil pessoas e tomando outras 251 como reféns.

O conflito deixou a República Islâmica do Irã mais isolada e desprotegida do que nunca.

Com colaboração do jornalista Ángel Bermúdez, da BBC News Mundo.