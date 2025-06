Iranianos compartilham 'últimas fotos' de suas casas após ordem de evacuação: 'Insuportavelmente difícil'

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com os bombardeios de Israel ao Irã, muitas pessoas na capital decidiram enfrentar o engarrafamento e filas nos postos de gasolina para fugir, sem saber se suas casas estarão intactas quando elas conseguirem voltar.

Uma delas escreveu: "Eu guardei lembranças de pessoas queridas, separei o essencial, reguei as plantas e peguei a estrada. Sair de casa é insuportavelmente difícil quando você não sabe se um dia vai voltar."

Outra disse: "Minha casa nunca pareceu tão triste. Eu não sei se conseguirei voltar para cá."

Um usuário postou uma foto do seu espaço de trabalho, com computador e fones de ouvido, e escreveu: "Eu disse adeus para as coisas que eu trabalhei duro para conseguir, coisas que me custaram noites sem dormir e cabelos brancos. Eu espero que elas ainda estejam aqui quando eu voltar."