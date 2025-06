Como as duras medidas de Trump esvaziaram abrigos para imigrantes na fronteira

Reuters Tudo indica que a retórica do presidente americano, Donald Trump — ameaçando deportações em massa e o encerramento de mecanismos legais de imigração para conter o que ele considera uma "invasão" — teve um efeito: as pessoas estão fazendo menos a travessia Houve momentos, não faz muito tempo, em que o chão do abrigo Embajadores de Dios na cidade mexicana de Tijuana, na fronteira com os Estados Unidos, era quase invisível: colchões, barracas e camas para migrantes cobriam o espaço. Hoje, no entanto, o local parece imenso: metade das camas disponíveis não estão feitas e, em um canto, um punhado de colchões azuis estão empilhados para caso de emergência.

Parece que estes não são tempos de emergência em uma cidade que não conhece a calma quando se trata de migração. Tudo indica que a retórica do presidente americano, Donald Trump — ameaçando deportações em massa e o encerramento de mecanismos legais de imigração para conter o que ele considera uma "invasão" — teve um efeito: as pessoas estão fazendo menos a travessia. "Neste momento, não há chegadas significativas ao México", diz Silvia Garduño, porta-voz da ACNUR, a agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para refugiados, no México. "Mas sabemos que as causas das saídas permanecem." Tijuana, que compartilha uma área metropolitana com San Diego, é a maior cidade da região. Ela surgiu como resultado da demarcação de fronteiras, e tem sido, há um século e meio, o ponto nevrálgico do fluxo migratório em direção à maior potência do mundo.

Há 44 espaços aqui dedicados ao acolhimento e atendimento de migrantes, e nenhum deles, segundo ativistas que os visitam diariamente, está atualmente com mais da metade da capacidade ocupada. A BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC, visitou cinco deles, e em todos — em vez da habitual fila para usar o banheiro, das tomadas elétricas abarrotadas de celulares e do som de crianças brincando e correndo —, o que encontramos foi silêncio, barracas vazias e refeitórios às moscas. De acordo com os dados da ACNUR, 90% da população migrante da cidade está hoje fora dos abrigos.

A situação se repete em outras cidades de fronteira como Tijuana. Em abril, 8 mil pessoas foram detidas por entrar ilegalmente no país em toda a área de fronteira. Há um ano, foram 128 mil, de acordo com estatísticas do governo, uma redução drástica que Trump celebra como um sucesso da sua política linha dura. De acordo com uma pesquisa da rede CBS realizada antes dos atuais protestos em Los Angeles, 50% dos americanos aprovam a forma como o presidente está lidando com a questão da imigração.

"Nunca vimos isso antes, apenas durante a pandemia", diz Octavio, um vendedor de tacos na guarita de Chaparra, em Tijuana, uma passagem na fronteira onde essa sensação de calmaria e silêncio também prevalece. BBC O abrigo Embajadores de Dios não é mais como antes Archivo Embajadores de Dios Ele estava assim em dezembro de 2022 'Prato cheio' para criminosos Um silêncio que não significa que a migração tenha sido contida, advertem os ativistas: significa que, em vez disso, os migrantes estão ficando no caminho ou tentando atravessar a fronteira ilegalmente. As causas da migração — violência, pobreza e perseguição em países como Haiti, Venezuela e Nicarágua — continuam ou até pioraram com o encerramento da cooperação internacional dos EUA pelo governo Trump.