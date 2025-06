Humanos são naturalmente monogâmicos? E faz mesmo sentido ter um parceiro só?

Alina, uma romena que mora em Londres, se perguntou a mesma coisa depois de explorar o poliamor — a prática de ter vários relacionamentos íntimos com o conhecimento e consentimento pleno de todas as partes envolvidas.

Em um mundo em que os aplicativos de namoro oferecem infinitas opções e os rótulos de relacionamento continuam a evoluir, a questão de se os seres humanos são naturalmente monogâmicos parece mais relevante do que nunca.

No entanto, esta não é uma estratégia reprodutiva eficaz, explica Opie, pois leva a altas taxas de infanticídio.

"Os gorilas são polígamos — um macho acasala com várias fêmeas", diz Kit Opie, biólogo evolutivo da Universidade de Bristol, no Reino Unido. "Portanto, os filhotes dentro do grupo são todos concebidos pelo macho, mas gerados pelas diferentes fêmeas do grupo."

"O infanticídio é um aspecto bastante terrível da vida dos gorilas", diz ele. "É quando um gorila macho mata gorilas bebês com os quais não tem parentesco, para que a mãe deles se torne fértil mais rápido, e ele possa acasalar com ela. Provavelmente não é uma estratégia evolutiva que gostaríamos de imitar."

Getty Images As fêmeas dos bonobos acasalam com vários machos para confundir a paternidade e prevenir o infanticídio

Mas entre outros primatas mais próximos dos seres humanos — como chimpanzés e bonobos —, as fêmeas desenvolveram uma tática evolutiva diferente. As fêmeas acasalam com vários machos, confundindo a paternidade e reduzindo a chance da sua prole se machucar.

Os seres humanos provavelmente começaram com um sistema semelhante: grupos de acasalamento com vários machos e várias fêmeas. Porém, há cerca de dois milhões de anos, as coisas mudaram.