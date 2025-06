Como arriscado ataque de Israel ao Irã pode desencadear uma nova corrida nuclear

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Neste sábado (14/6), o exército israelense afirma que sua Força Aérea segue realizando "ataques extensivos em várias áreas do Irã" e a imprensa iraniana relata que a rede de defesa do país está sendo ativada. Bahram Sarmast, governador da província do Azerbaijão Oriental, no noroeste do Irã, afirma que 31 pessoas morreram no local, incluindo 30 militares e um membro do Crescente Vermelho Iraniano. Sarmast também afirma que 55 pessoas ficaram feridas até o momento, enquanto a televisão estatal iraniana relata que 60 pessoas, incluindo 20 crianças, foram mortas em um ataque israelense a um prédio em Teerã. O enviado do Irã às Nações Unidas disse na sexta-feira (13/6) que os ataques israelenses mataram 78 pessoas e feriram mais de 320, mas a BBC não pôde confirmar esses números de forma independente.

O Irã ainda não divulgou um número total oficial de vítimas desde o início da operação militar israelense, mas, para o país, este é o maior ataque ao seu território desde a Guerra Irã-Iraque (1980-1988). Horas antes do amanhecer na sexta-feira, a Força Aérea Israelense atacou não apenas locais relacionados ao programa nuclear iraniano, mas também as defesas aéreas e as bases de mísseis balísticos do país, para reduzir a capacidade de retaliação do Irã. Em terra e nas sombras, a rede de operações que trabalha para o Mossad, a agência de inteligência internacional de Israel, teria ajudado a identificar a localização exata de figuras-chave do comando militar e cientistas nucleares.

Reuters Israel provavelmente terá muitos outros alvos na sua lista de prioridades, mas alguns deles podem estar fora do seu alcance Como parte deste ataque, o Mossad supostamente conseguiu lançar drones de dentro do território iraniano. Os alvos principais de toda a operação foram a fábrica de enriquecimento nuclear de Natanz e as bases pertencentes à Guarda Revolucionária Islâmica. Para os estrategistas militares israelenses, isso já era aguardado há muito tempo. No momento, o Irã cambaleia e esta pode ser apenas a primeira onda de ataques.