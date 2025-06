O que é a 'caminhada japonesa' - e ela realmente traz benefícios à saúde?

Getty Images Uma tendência fitness conhecida como caminhada japonesa está chamando a atenção online, prometendo grandes benefícios à saúde com o mínimo de equipamento e tempo. Baseada em explosões intervaladas de marcha rápida e lenta, a caminhada japonesa foi desenvolvida por Hiroshi Nose e Shizue Masuki, professores na Universidade Shinshu em Matsumoto, no Japão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ela consiste em alternar entre três minutos de caminhada em uma intensidade mais alta, e três minutos em uma intensidade mais baixa, repetindo essa sequência por pelo menos 30 minutos, quatro vezes por semana. A caminhada de intensidade mais alta deve ser feita em um nível que seja "um pouco difícil". Neste nível, ainda é possível falar, mas manter uma conversa até o fim seria mais difícil. A caminhada de menor intensidade deve ser feita em um nível "leve". Neste nível, o ato de conversar deve ser confortável, embora um pouco mais trabalhoso do que uma conversa sem esforço. A caminhada japonesa tem sido comparada ao treinamento intervalado de alta intensidade (Hiit), e tem sido chamada de "caminhada de alta intensidade", embora seja menos desgastante do que o Hiit autêntico, e seja realizada em intensidades mais baixas.

Também é fácil de executar e requer apenas um cronômetro e espaço para caminhar. Ela exige pouco planejamento e consome menos tempo do que outras metas de caminhada, como dar 10 mil passos por dia. Isso a torna adequada para a maioria das pessoas. O que as evidências mostram? A caminhada japonesa oferece benefícios significativos à saúde. Um estudo de 2007 realizado no Japão comparou este método com a caminhada contínua de baixa intensidade, com a meta de alcançar 8 mil passos por dia. Os participantes que seguiram a abordagem da caminhada japonesa apresentaram reduções notáveis no peso corporal.

A pressão arterial deles também caiu — mais do que entre aqueles que seguiram a rotina de caminhada contínua de baixa intensidade. A força das pernas e o condicionamento físico também foram medidos neste estudo. Ambos apresentaram melhora significativamente maior nos participantes que seguiram o programa de caminhada japonesa, em comparação com aqueles que realizaram caminhada contínua de intensidade moderada. Um estudo de longo prazo também mostrou que a caminhada japonesa protege contra as reduções de força e condicionamento físico que ocorrem com o envelhecimento.