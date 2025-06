'Não podíamos permitir que seu assassinato matasse seu sonho': como amigos de Dom Phillips se uniram para terminar livro sobre a Amazônia

Três anos após a morte do jornalista britânico e do indigenista Bruno Pereira no Vale do Javari, ‘Como salvar a Amazônia’ é lançado por grupo de jornalistas que abraçaram missão de concluir a obra de vida de Dom.

Nicoló Lanfranchi Dom em Raposa Serra Do Sol, entrevistando Mariana Tobias, pajé do povo Macuxi

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A obra acaba de ser lançada no Brasil, Reino Unido e Estados Unidos (Bonnier Books/Companhia das Letras) graças a um esforço de um grupo de amigos para concluir o projeto cuja pesquisa culminou com a trágica morte do britânico e do indigenista Bruno Pereira, no Vale do Javari, no Amazonas, em 5 de junho de 2022.

Um dos melhores amigos de Dom no Rio, o jornalista Andrew Fishman conta à BBC News Brasil que lidar com o assassinato de Dom, "tão injusto e em sentido", foi a parte mais difícil para os envolvidos no projeto — "extremamente abalados" com a perda do amigo.

Cofundador do site jornalístico The Intercept Brasil e um dos onze colaboradores do livro, Fishman diz que a visão de Dom norteou o projeto.

O grupo seguiu buscando respostas das pessoas que têm mais intimidade com a floresta e viajando para contar suas histórias — refletindo a convicção de Dom de que é preciso estar nos lugares.