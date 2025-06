Trump ordena aumento de 50% na tarifa do aço, que Brasil exporta para os EUA

Produtos derivados de ferro e aço são o segundo item brasileiro mais exportado para os EUA, somando US$ 2,8 bilhões em vendas em 2024, ficando apenas atrás de petróleo (US$ 5,8 bilhões).

A participação do Brasil no total de importações americanas de alumínio é pequena — menos de 1%. Mas do lado brasileiro, os EUA são importantes: representaram 16,8% das exportações brasileiras de alumínio em 2024.

Antes do anúncio da tarifa de 10% imposta a todos os produtos brasileiros no início de abril, o principal impacto da gestão Trump para o Brasil veio justamente com a taxação de 25% sobre todas as importações americanas de aço e alumínio, que entraram em vigor em 12 de março.

Na sexta, Trump anunciou também que US$ 14 bilhões seriam investidos na produção de aço na região de Pittsburgh por meio de uma parceria entre a US Steel e a japonesa Nippon Steel.