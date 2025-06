'Problema sério' e 'Brasil é sombra do que foi': como imprensa estrangeira reagiu à estreia de Ancelotti

EPA Carlo Ancelotti será o primeiro estrangeiro a comandar uma Seleção Brasileira em Copa do Mundo O italiano Carlo Ancelotti fez a sua estreia como comandante da Seleção Brasileira num empate de 0 a 0 contra o Equador, em Guayaquil, na quinta-feira (5/6). O jogo, válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, foi destaque em todo o mundo.

Afinal, essa é a primeira vez que um técnico estrangeiro tem chances de comandar o Brasil durante um torneio mundial. Em todas as edições anteriores, a seleção pentacampeã foi sempre comandada por um brasileiro. O jornal espanhol Marca comparou a equipe atual com os campeões do passado, como Romário, Bebeto, Ronaldo e Denílson — e avaliou que os jogadores de hoje são "sem açúcar, sem jogo bonito". Para o periódico, a Seleção Brasileira "é uma sombra do que já foi".

"Pelo visto o treinador terá muito trabalho se quiser que o mundo volte a temer a camisa verde e amarela, ou se quiser que o Brasil volte a figurar entre os candidatos a ganhar o mundial de 2026", diz o Marca. "O que se viu em Guayaquil foi uma equipe dominada pelo Equador, escondida no seu próprio campo, preocupada em defender sua área e sem oportunidade de criar qualquer perigo", complementou o jornal. Reuters Ancelotti treinou o Real Madrid antes de assumir a Seleção Brasileira O Diario AS, também da Espanha, destacou que "Ancelotti tem um problema sério" e o Brasil inicia um "ciclo novo, mas com a mesma cara de sempre".

"O Brasil, como sempre, não jogou. O passar do tempo não mudou o principal problema dos pentacampeões", observou o periódico. "O time verde e amarelo sofria, quase agonizava, sempre que tinha a bola. Sem ideias, com dificuldades para fazer passes", criticou o Diario AS. No Reino Unido, a BBC News classificou a estreia de Ancelotti no comando do Brasil como "sem brilho".