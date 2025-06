PIB sobe 1,4% no 1º tri: por que analistas veem desaceleração da economia à frente

Getty Images Forte alta de 12,2% da agropecuária garantiu o bom desempenho da economia no começo do ano A economia brasileira cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2025, em relação ao trimestre anterior, informou nesta sexta-feira (30/5) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). O resultado ficou ligeiramente abaixo do esperado pelos analistas (1,5%), mas bem acima daquele registrado no quarto trimestre de 2024 (0,1% conforme o dado revisado, ante 0,2% divulgado anteriormente).

Em relação ao primeiro trimestre de 2024, o avanço foi de 2,9%, abaixo do trimestre anterior, quando a alta foi de 3,6% na comparação anual. Uma forte alta de 12,2% da agropecuária garantiu o bom desempenho da economia no começo do ano, graças à safra recorde de grãos, com destaque para a soja e o milho. Ainda na ponta da oferta, os serviços cresceram 0,3%, e a indústria recuou 0,1% em relação ao trimestre anterior. No lado da demanda, o maior crescimento foi registrado pelos investimentos, medidos pela Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), com alta de 3,1%.

Esse indicador mede o quanto as empresas aumentaram seus bens de capital, aqueles usados para produzir outros bens. O aumento foi impulsionado pontualmente pela importação de uma plataforma de petróleo da China. O consumo das famílias cresceu 1%, sustentado pelo bom desempenho do mercado de trabalho e pelo crescimento da massa de renda, a soma de todos os rendimentos dos trabalhadores do país. Já o consumo do governo oscilou positivamente em 0,1%.

O mercado externo, por sua vez, teve contribuição negativa para o PIB do trimestre, com as importações (5,9%) crescendo mais do que as exportações (2,9%), um sinal da demanda interna aquecida. Quando o país importa mais do que exporta, significa que estamos comprando mais coisas de fora do que estamos vendendo para outros países, e isso tira pontos do cálculo do crescimento do PIB. Apesar do bom desempenho da atividade no início do ano, analistas esperam que a economia perca fôlego nos próximos trimestres, em linha com a expectativa de que o PIB deve crescer menos em 2025 do que no ano passado.