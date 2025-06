As microsséries chinesas com episódios de 1 minuto que viraram febre no mundo

Flex TV/BBC Depois que a popularidade do TikTok explodiu, conquistando uma geração viciada em vídeos curtos, uma nova tendência chinesa com formato igualmente radical está se espalhando pelo mundo. Os aplicativos de celular que permitem assistir a microdramas ficaram entre os aplicativos de entretenimento mais baixados no ano passado, em inúmeros países.

Os microdramas são compostos de dezenas de episódios, com um ou dois minutos de duração. Seu conteúdo é novelesco e o ritmo é acelerado. Títulos como A Vida Dupla do Meu Marido Milionário e Predestinada ao Meu Alfa Proibido sugerem que essas microsséries não pretendem criar uma nova forma superior de arte. Em menos de uma hora, os espectadores podem sentir todo um espectro de emoções – e observar uma sucessão quase infinita de ganchos e suspense, como se estivessem assistindo a uma telenovela de 100 horas em velocidade acelerada. "Adoro", escreveu um usuário na plataforma Reddit. "Eles não perdem tempo, eles simplesmente começam a se beijar logo de cara."

Quase um bilhão de downloads Até o mês de março de 2025, os aplicativos de microsséries foram baixados cerca de 950 milhões de vezes em todo o mundo, segundo a empresa de inteligência de mercado Sensor Tower. "Eles são acessíveis, móveis, rápidos e viciantes", afirma a economista Alicia García-Herrero, do think tank (centro de pesquisa e debates) Bruegel, com sede em Bruxelas, na Bélgica. As empresas responsáveis pelos aplicativos de microsséries mais baixados estão sediadas em países como os Estados Unidos e Singapura, mas suas raízes estão na China.

Algumas das séries são filmadas em chinês e dubladas em inglês. Mas, agora, também há séries produzidas em inglês, no Reino Unido e nos EUA. A produtora Liu Shanshan, de Londres, criou uma empresa de filmagem de microsséries no início de 2024. Ela conta que já produziu 15 séries para diversas plataformas. Em média, uma série com 40 a 50 episódios leva cerca de sete a 10 dias para filmar, segundo ela. Os atores são britânicos, mas a equipe de produção reúne cidadãos britânicos e chineses.

BBC Set de filmagem da microssérie Meu Amante Real Secreto, em Londres Uma série recente é uma saga de amor com 58 episódios, intitulada Meu Amante Real Secreto ("My Royal Secret Lover", no original em inglês). O personagem principal é o Duque de Woodsbury, interpretado pelo astro da TV Digby Edgley. Ele ganhou fama em um reality show britânico chamado Made in Chelsea. Edgley percebeu que as microsséries seriam uma oportunidade para lançar sua carreira de ator.