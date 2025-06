Governo Trump suspende visto a novos estudantes estrangeiros de Harvard

Horas após entrar com o processo, um juiz emitiu uma ordem de restrição temporária, bloqueando a decisão do DHS .

"A Universidade de Harvard está falhando em reportar integralmente os registros disciplinares de seus estudantes internacionais ou falhando em supervisioná-los seriamente", afirmou a Casa Branca em um comunicado, acusando também a instituição de não combater o antissemitismo no campus e de seguir priorizando as políticas de diversidade, equidade e inclusão (DEI).

Em resposta à recusa de Harvard em atender às suas exigências, o governo Trump ordenou o congelamento de US$ 2,2 bilhões (mais de R$ 12 bi) em bolsas e US$ 60 milhões (R$ 338 mi) em contratos destinados à instituição.

No entanto, a universidade afirma ter tomado medidas para combater o antissemitismo e diz que as exigências do governo são um esforço para regular as "condições intelectuais" da universidade.

Em meio ao conflito com diversas instituições de ensino superior, que Trump acusa de promover uma agenda progressista, a Casa Branca ordenou recentemente que suas embaixadas ao redor do mundo suspendessem temporariamente o agendamento de novas entrevistas para visto de estudantes estrangeiros .

A suspensão da emissão de novos vistos para estudantes internacionais em Harvard durará seis meses e poderá ser prorrogada, informou a publicação universitária The Harvard Crimson.

Getty Images Harvard tem cerca de 6,8 mil estudantes estrangeiros

Represália

A universidade rejeitou a ordem emitida na quarta-feira.

"Esta é mais uma retaliação ilegal do governo, que viola os direitos de Harvard à Primeira Emenda [que garante liberdades de expressão]", afirmou um porta-voz da universidade. "Harvard continuará a proteger seus estudantes internacionais."

"O presidente Trump quer que nossas instituições tenham estudantes internacionais, mas ele acredita que essas pessoas devem amar nosso país", declarou a Casa Branca.

Alega-se que Harvard é a principal instituição acadêmica no exterior para funcionários do Partido Comunista Chinês, observando que a filha do presidente Xi Jinping estudou lá na década de 2010.

De acordo com a Casa Branca, Harvard tem um histórico de laços estrangeiros com potenciais implicações para a segurança, falha em fornecer informações suficientes sobre as atividades ilegais de seus alunos e contatos extensos com adversários estrangeiros, como a China.

Harvard não é apenas a universidade de maior prestígio dos EUA, mas também a mais rica do mundo.

A instituição possui um patrimônio de US$ 53 bilhões, mais do que o produto interno bruto de 120 países, incluindo Islândia, Bolívia, Honduras e Paraguai.

Doações milionárias, investimentos bem-sucedidos e uma gestão rigorosa fizeram de Harvard uma instituição com recursos abastados.

Sua solidez financeira é uma ferramenta poderosa para resistir a pressões políticas e econômicas que abalariam outras universidades.