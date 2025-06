Lei que Trump ameaça usar contra Moraes só foi aplicada em casos de 'ditaduras repressivas', diz especialista

Um caso recente, anunciado em 31 de dezembro do ano passado, foi de uma sanção com base nesta legislação à juíza russa Olesya Mendeleeva

A afirmação é de Adam Keith, diretor sênior de responsabilização de uma organização sediada nos Estados Unidos de proteção de direitos humanos, a Humans Rights First, criada em 1978.

A Lei Magnitsky, que o governo de Donald Trump ameaça usar contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes , só foi usada antes para punir juízes em ditaduras profundamente repressivas, como a Rússia , onde o Judiciário não tem independência, e em casos em que magistrados foram cúmplices de violações dos direitos humanos.

O republicano afirmou em uma audiência no Capitólio que o Brasil vive um "alarmante declínio dos direitos humanos", citando supostos episódios de "censura generalizada" e "perseguição política contra a oposição, jornalistas e cidadãos comuns".

A possibilidade de aplicação da Lei Magnitsky foi citada pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, em maio, em resposta ao deputado republicano Cory Mills, da Flórida. Mills tem articulado com o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e que está morando nos EUA.

"As sanções globais [da lei] Magnitsky têm o objetivo de responsabilizar autores de corrupção e de graves violações de direitos humanos, normalmente violentas."

Na semana passada, o governo americano anunciou uma política de restrição de vistos a estrangeiros que "censuram americanos", mas sem citar nomes específicos.

Se uma restrição como essa for aplicada a Moraes, os danos seriam diferentes da aplicação da Lei Magnitsky, que também prevê punições financeiras, como o congelamento de bens nos EUA e barreiras para relacionamento com instituições financeiras no país.

Prisão por oposição à guerra na Ucrânia

Um caso recente, anunciado em 31 de dezembro do ano passado, foi de uma sanção com base nesta legislação à juíza russa Olesya Mendeleeva.