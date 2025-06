Como destruição de bombardeiros pela Ucrânia afeta poderio da Rússia: 'Verdadeiro desastre'

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Grupos de comando ucranianos se infiltraram dentro do território inimigo e lançaram, no domingo (01/06), dezenas de drones armados contra quatro bases aéreas nas quais está estacionada parte da frota russa de bombardeiros estratégicos. "A Rússia sofreu perdas significativas, justificadas e completamente merecidas", declarou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenksky, que garantiu que a operação realizada por seus serviços de inteligência "inegavelmente terminará nos livros de história". Fontes de Kiev, blogueiros russos favoráveis ao Kremlin e especialistas independentes informaram sobre a destruição total ou parcial de vários aviões. E embora haja divergências quanto ao número de aeronaves atingidas, todos concordam que foi um golpe duro para a aviação militar, que verá sua capacidade de combate reduzida "significativamente".

Getty Images Zelensky classificou como 'brilhante' o ataque realizado por seus serviços de inteligência contra várias bases aéreas na Rússia Sobre os alvos Uma chuva de drones armados caiu sobre as bases aéreas de Belaya, na Província de Irkutsk, no leste da Sibéria; de Olenya, na região norte de Murmansk, próximo da fronteira com a Noruega; e de Dyagilevo e Ivanovo, no centro da Rússia. Vídeos divulgados pelo SBU, serviço de inteligência ucraniano, mostram como, em plena luz do dia, os enormes aviões, que estavam estacionados nas pistas de pouso dos aeródromos, começaram a explodir de repente. O presidente ucraniano afirmou que 40 aeronaves foram destruídas, o que, se for verdade, significaria que um terço ou mais da frota russa de bombardeiros estratégicos foi inutilizada. Alguns especialistas estimam entre 90 e 120 o número de bombardeiros estratégicos que a Rússia possui.

A partir de imagens satélites e vídeos, o serviço russo da BBC contabilizou entre 11 e 12 aeronaves danificadas. Entre os aviões neutralizados estão os Tupolev 95 (Tu-95) e 22M3. Kiev também diz ter destruído um Beriev A-50, um avião de rastreamento e inteligência, e pelo menos dois Tu-160. Qual é a importância desses aparelhos?

Os Tu-95 são aeronaves enormes que começaram a operar em 1952 na antiga União Soviética, com o propósito de servir como bombardeiros estratégicos, ou seja, para transportar grandes quantidades de bombas e mísseis a longas distâncias e grandes altitudes. Getty Images O avião Tu-95 foi projetado nos tempos de Stalin, pode carregar oito mísseis e atingir 900 km por hora Apelidado de "Urso" pelos membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), esse modelo de avião faz parte da "tríade nuclear" — o conjunto de forças capazes de viabilizar o uso de armas atômicas — da Rússia, segundo a página do site do fabricante. Apesar de ser bastante barulhento — por causa de seus motores turboélices —, pode chegar a 900 quilômetros por hora, o que faz dele o avião mais rápido da sua categoria.