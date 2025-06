Por que há tão poucos prédios altos na Europa (e as curiosas regras em Roma, Londres e Atenas)

Getty Images Apesar de existirem arranha-céus na Europa, eles são relativamente baixos comparados ao resto do mundo Os arranha-céus são, para alguns, o símbolo máximo do progresso e da modernidade. Para outros, eles são como uma mancha feia no horizonte. Os primeiros edifícios realmente altos de que se tem notícia foram os zigurates de tijolos de barro construídos na Suméria, onde antes ficava a Mesopotâmia e hoje é o sul do Iraque. Eram estruturas religiosas moldadas pela fusão entre a riqueza recém-acumulada e a crença em algo além da existência material.

Esse desejo de alcançar o céu, enquanto se celebra tanto a fortuna e o poder quanto os deuses, também deu origem às pirâmides do antigo Egito e, milênios depois, às torres das catedrais medievais. A Grande Pirâmide de Gizé, concluída em 2540 a.C, reinou soberana, erguendo-se acima de todas as outras edificações, assim como a torre da Catedral de Lincoln, na Inglaterra, finalizada em 1092. Mas foi no final do século 19, quando as estruturas de aço e os elevadores tornaram possível — e viável — viver e trabalhar a 300 metros de altura, que os arranha-céus começaram a surgir em Chicago e Nova York, nos Estados Unidos. E foi também nessa época que se tornou mais evidente outra razão para se construir em grandes alturas: a competência.

BBC Catedral de Lincoln, na Inglaterra, foi finalizada em 1092, e era uma das maiores construções da época A corrida rumo às nuvens começou nas cidades americanas, mas, com o tempo, outras metrópoles ao redor do mundo as deixaram para trás. Hoje, na lista dos 100 edifícios mais altos do planeta, elaborada pelo Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), o prédio que aparece em primeiro lugar nos Estados Unidos é o World Trade Center, em Nova York. Ele ocupa o sétimo lugar, com 541 metros de altura, e é 287 metros mais baixo que o campeão: o Burj Khalifa, em Dubai. Na verdade, os primeiros lugares dessa lista mostram como estados, reinos e emirados do Oriente Médio competem com a China, enquanto outros países, ansiosos por exibir sua nova riqueza, também entraram nesse jogo de números.

A Europa, no entanto, é uma curiosa exceção. Embora seja verdade que no 16º lugar dessa lista apareça o Centro Lakhta, em São Petersburgo — o primeiro edifício europeu a figurar no ranking —, e que bem mais abaixo estejam três prédios em Moscou e um em Istambul, não há nenhum representante da Europa Ocidental. Getty Images O Centro Lakhta, em São Petersburgo, com seus 462 metros de altura, é o prédio mais alto da Europa E mais: somente sete dos mil prédios mais altos do mundo se encontram na União Europeia.

O Varso, um edifício comercial no centro de Varsóvia, na Polônia, ostenta o título de arranha-céu ocupado mais alto dessa região, mas ocupa apenas o 179º lugar no ranking global. Depois dele vem a Torre Commerzbank, em Frankfurt, na Alemanha, que aparece na 552° posição, apesar dos seus 259 metros. Regulamentações rígidas Não é que não existam arranha-céus na Europa Ocidental, principalmente se considerarmos que, para ser classificado como um arranha-céu, um prédio precisa ter altura mínima de 100 metros.