Hamas diz aceitar liberação de reféns, mas exige mudanças no plano de cessar-fogo dos EUA para Gaza

Grupo não fez uma rejeição explícita nem uma aceitação clara dos termos dos EUA, que, no entanto, avaliaram contraproposta como "inaceitável".

O Hamas respondeu à proposta de cessar-fogo dos EUA afirmando estar preparado para libertar dez reféns israelenses vivos e 18 reféns mortos em troca de vários prisioneiros palestinos, solicitando também algumas mudanças no plano.

Reuters Palestinos inspecionam os danos no local de um ataque israelense a uma casa em Jabalia, norte de Gaza. Foto: 30 de maio de 2025

Em um comunicado, Witkoff afirmou: "Recebi a resposta do Hamas à proposta dos Estados Unidos. É totalmente inaceitável e só nos leva para trás. O Hamas deve aceitar a proposta que apresentamos como base para as negociações futuras, que podemos iniciar imediatamente na próxima semana."

O Hamas afirmou ter apresentado sua resposta ao rascunho americano proposto por Steve Witkoff, enviado especial do presidente dos EUA, Donald Trump, para o Oriente Médio.

Um comunicado do gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou: "Embora Israel tenha concordado com o esboço atualizado de Witkoff para a libertação de nossos reféns, o Hamas continua a manter sua recusa."

O Hamas, um grupo considerado terrorista nos EUA, Reino Unido e na União Europeia, afirmou insistir em um "cessar-fogo permanente" e na "retirada completa" das forças israelenses da Faixa de Gaza.

O grupo exigiu um fluxo contínuo de ajuda para os palestinos que vivem no enclave e afirmou que libertaria dez reféns vivos e os corpos de 18 reféns mortos em troca de "um número acordado" de prisioneiros palestinos em Israel.