Quem é o chefe do Hamas em Gaza que Israel alega ter matado

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirma que suas forças armadas 'eliminaram' o chefe do Hamas em Gaza, Mohammed Sinwar, irmão do falecido líder do grupo Yahya Sinwar.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , anunciou nesta quarta-feira (28/05) que militares de seu país mataram o líder do Hamas em Gaza, Mohammed Sinwar — "um dos homens mais procurados por Israel" e irmão mais novo do falecido líder do grupo Yahya Sinwar .

Além de Yahya, Israel também matou Mohammed Deif , comandante da ala militar do Hamas, as Brigadas Izzedine al-Qassam.

Ele ocupou anteriormente cargos de liderança em segurança e tinha um relacionamento próximo com Yahya, o que aumentava a probabilidade de seu nome ser apresentado como um potencial sucessor para o cargo de liderança geral do Hamas.

Em 1991, Mohammed Sinwar ficou detido em Israel por nove meses, na prisão de Ketziot, "sob suspeita de atividade terrorista".

De acordo com o jornal Jerusalem Post, a confiança e a posição de Mohammed cresceram à medida que os ataques do Hamas contra Israel se intensificaram, a partir de 2000.

Como "irmão de Yahya", a reputação de Mohammed foi ainda mais fortalecida durante o período em que Yahya esteve preso em Israel.

Mohammed estabeleceu relações estreitas com comandantes que mais tarde se tornaram figuras-chave na organização e trabalhou lado a lado deles.

Essas figuras incluíam Mohammed Deif, Saad al-Arabid e outros que estiveram envolvidos no desenvolvimento das capacidades militares do Hamas, segundo o jornal.

Autoridades israelenses afirmam que Mohammed Sinwar estava entre os responsáveis ​​pelo sequestro do soldado israelense Gilad Shalit em 2006.

Em um acordo, Shalit foi libertado em troca de 1.027 prisioneiros palestinos — incluindo Yahya Sinwar.

Por décadas, Mohammed Sinwar viveu escondido para evitar ser capturado ou assassinado pelas forças de segurança israelenses.

'O Homem das Sombras'

Mohammed trabalhou disfarçado por um longo tempo, o que lhe rendeu o apelido de "O Homem das Sombras".

À medida que adquiria experiência operacional, desempenhou um papel fundamental na estratégia militar do Hamas.

Muitos não conheciam Mohammed Sinwar até que um vídeo divulgado pelo exército israelense em 2023 o mostrou passando de carro por um túnel subterrâneo do Hamas na Faixa de Gaza.

'Mais cruel que Yahya'

Fontes militares israelenses citadas pelo Jerusalem Post descreveram Mohammed Sinwar como "mais cruel" do que Yahya.

A mídia árabe e israelense também noticiou que, em negociações recentes por uma trégua em Gaza, Mohammed Sinwar demonstrou posições mais radicais do que seu falecido irmão.

Reconstruindo o Hamas

EPA Membros das Brigadas Izzedine al-Qassam

Segundo o Wall Street Journal, Mohammed vinha "reconstruindo o movimento recrutando novos combatentes na Faixa de Gaza".

O jornal afirmou que "o Hamas sofreu um duro golpe" após o assassinato de Yahya Sinwar, mas a guerra em curso também criou uma nova geração de combatentes e encheu Gaza com munições não detonadas — que o grupo recicla para obter bombas para uso em suas batalhas.

O jornal citou uma fala do major-general israelense aposentado Amir Afifi, que disse: "A campanha de recrutamento e os combates em curso sob a liderança de Mohammed Sinwar são um novo desafio para Israel".

De acordo com sua análise, "o ritmo da reconstrução das capacidades do Hamas é mais rápido do que o ritmo de sua eliminação pelo exército israelense".

Afifi afirmou que Mohammed Sinwar comandava "tudo" e seria "o eixo central dos esforços de revitalização do Hamas".

"[Oficiais do grupo no exterior decidiram] formar um conselho de liderança coletiva em vez de nomear um novo presidente, mas os combatentes do Hamas em Gaza não obedeceram e agora estão operando de forma independente sob a liderança do jovem Sinwar", afirmou o major-general.