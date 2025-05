'Há muita beleza, elegância e sensualidade na velhice feminina'

BBC Larissa Rú busca nas histórias de terror aquilo que procuramos no cotidiano "É um livro que faz analogias com todos os tipos de terror: o terror corporal, o terror sobrenatural", diz a escritora costarriquenha Larissa Rú ao se referir ao seu volume de contos Monstruos bajo la lluvia (Monstros sob a chuva, em tradução livre). E é totalmente verdade. Em todos, há uma mulher; e, em todos, ela vivencia o terror — às vezes mais realista, às vezes mais sangrento, às vezes fantasmagórico ou grotesco — para falar de infidelidade, crueldade, rivalidade, desamor, aborto, desejo, abuso e perseguições.

Rú é historiadora da arte e se dedica ao gênero de ficção de terror e fantástica. Monstruos bajo la lluvia e sua novela Cómo sobrevivir a una tormenta extranjera (Como sobreviver a uma tempestade estrangeira) receberam o Prêmio Nacional Aquileo J. Echeverría, o maior reconhecimento literário da Costa Rica. Agora, ela acaba de tirar do forno seu segundo romance, Canibalia, em que a monstruosidade do canibalismo é exercida no próprio corpo. Aqui, alguns fragmentos para sentir o tom de suas histórias. Do conto Cabeza verde (Cabeça verde): "Continuo balançando o facão, com o qual vovô corta o mato para plantar o milho, mas aos poucos, seu peso se agiganta. E minhas pálpebras voltam a pesar mais do que o metal entre minhas mãos."

Do conto Cuencas (los ojos de Saturno) - (Cavidades, os olhos de Saturno): "Senti de novo, do outro lado do meu pescoço. Desta vez, não contive um gemido de horror. Aproximou o rosto do meu, minha pele estava no limite da dele, no limite do osso exposto." BBC O livro Monstruos bajo la lluvia ganhou prêmio nacional de literatura na Costa Rica A BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC, conversou com Rú em meio ao festival Centroamérica Cuenta, realizado na Guatemala entre 19 e 24 de maio. BBC News Mundo - Quando começou sua paixão pelo terror?

Larissa Rú - Comecei a ler fantasia aos 13 anos com os livros de Crepúsculo e Jogos Vorazes. Todos na minha escola estávamos lendo autoras anglo-saxãs, mulheres brancas falando sobre seus problemas. Eu adorava, mas às vezes pensava: ai, queria algo que tivesse mais a ver com as minhas preocupações, com o que eu vivo no dia a dia — por que não escrevo eu mesma uma história? Foi fácil fazer terror com as minhas vivências, com meu entorno latino-americano, tudo era natural para mim. Não vou dizer que é meu nicho, mas eu amo.

O curioso é que, quando publiquei Monstruos bajo la lluvia, me disseram que eu fazia parte de um boom latino-americano de escritoras de terror. Fui pesquisar e encontrei Mariana Enríquez, Mónica Ojeda, que admiro muito, e percebi que é um movimento coletivo. BBC News Mundo - Por trás do aterrador e do assustador, quais são os temas que pulsam de sua obras?