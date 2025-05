'Crianças foram algemadas e executadas': a denúncia de abusos de militares britânicos no Irã e Afeganistão

BBC Fontes disseram à BBC que esquadrões do SAS contavam o número de mortes para competir entre si Ex-membros das Forças Especiais do Reino Unido romperam anos de silêncio para revelar ao programa Panorama, da BBC, ter testemunhado supostos crimes de guerra cometidos por colegas no Iraque e no Afeganistão. Ao compartilhar seus relatos publicamente pela primeira vez, os veteranos contaram ter visto membros do Serviço Aéreo Especial (SAS, na sigla em inglês) assassinarem pessoas desarmadas enquanto dormiam e executarem detentos algemados, inclusive crianças.

"Eles algemaram um menino e atiraram nele", lembrou um veterano que serviu no SAS no Afeganistão. "Ele era claramente uma criança, não estava nem perto da idade de combate." O assassinato de detentos "virou rotina", afirmou o veterano. "Eles revistavam a pessoa, algemavam e depois atiravam nela", antes de cortar as algemas de plástico usadas para conter a pessoa e "plantar uma pistola" ao lado do corpo, acrescentou ele. Os novos testemunhos incluem denúncias de crimes de guerra que se estendem por mais de uma década, muito mais do que os três anos que estão sendo investigados atualmente por um inquérito público conduzido por um juiz no Reino Unido. O SBS, regimento de forças especiais de elite da Marinha Real, também está implicado pela primeira vez nas acusações mais graves — execuções de pessoas desarmadas e feridas.

Um veterano que serviu no SBS disse que algumas tropas tinham uma "mentalidade de rebanho", descrevendo seu comportamento nas operações como "bárbaro". "Vi os caras mais tranquilos se transformarem, mostrarem traços psicopáticos graves", afirmou. "Eles não respeitavam a lei. E se sentiam intocáveis." As Forças Especiais foram enviadas ao Afeganistão para proteger as tropas britânicas dos combatentes do Talebã e fabricantes de bombas. O conflito foi mortal para os membros das Forças Armadas do Reino Unido — 457 morreram e milhares de outros ficaram feridos.

Questionado pela BBC sobre os novos testemunhos, o Ministério da Defesa afirmou que estava "totalmente comprometido" em apoiar o inquérito público em andamento sobre os supostos crimes de guerra, e que pedia a todos os veteranos com informações relevantes que se apresentassem. E disse que "não é apropriado que o Ministério da Defesa comente sobre alegações" que possam estar no escopo do inquérito. 'Assassinos psicóticos' no regimento Os testemunhos oculares oferecem o relato público mais detalhado dos assassinatos até o momento, por parte de ex-membros das Forças Especiais do Reino Unido, que engloba o SAS, o SBS e vários regimentos de apoio. Os relatos, de mais de 30 pessoas que serviram nas ou ao lado das Forças Especiais do Reino Unido, se somam a anos de reportagens do programa Panorama, da BBC, sobre acusações de execuções extrajudiciais pelo SAS.

O Panorama também pode revelar, pela primeira vez, que o então primeiro-ministro David Cameron foi avisado repetidamente durante seu mandato que as Forças Especiais do Reino Unido estavam matando civis no Afeganistão. Falando sob condição de anonimato devido a um código de silêncio que existe em torno das operações das forças especiais, as testemunhas disseram à BBC que as leis da guerra estavam sendo regularmente e intencionalmente violadas pelos regimentos de elite do país durante operações no Iraque e no Afeganistão. Essas leis determinam que, em tais operações, pessoas só podem ser mortas deliberadamente quando representam uma ameaça direta à vida das tropas britânicas ou de terceiros. Mas os membros do SAS e do SBS estavam criando suas próprias regras, de acordo com as testemunhas oculares.