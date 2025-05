Eleições em Portugal: coalizão de centro-direita recebe maior votação, e direita radical cresce mais uma vez

Reuters Comemoração na sede do Partido Social Democrata (PSD), do primeiro-ministro Luís Montenegro, que integra a coalizão Alternativa Democrática A coalizão de centro-direita Alternativa Democrática (AD), do atual primeiro-ministro Luís Montenegro, foi a mais votada nas eleições gerais de Portugal neste domingo (18/5), com 33% dos votos. Mas ainda não está claro se a AD, formada pelo Partido Social Democrata (PSD) e o Centro Democrático Social (CDS), terá votos suficientes para formar um governo sem a necessidade de negociar com outras siglas.

O Chega (CH), da direita radical, cresceu em relação à última votação e disputava cabeça a cabeça o segundo lugar com o Partido Socialista (PS), de centro-esquerda. Com quase 100% das urnas apuradas no fim da noite de domingo, as duas forças políticas alcançavam entre 22% e 23% dos votos. O partido de André Ventura já tinha conseguido na eleição passada um aumento de 12 para quase 50 deputados, mas não chegou a entrar no Executivo. Montenegro, da AD, disse à época que não negociaria com o Chega. Num país acostumado com governos estáveis, Portugal atravessa agora um período conturbado com três eleições legislativas em três anos e uma sucessão de governos que não conseguiram levar seu mandato até ao fim.

Reuters O líder do Chega, André Ventura, após a eleição deste domingo Pano de fundo: segurança e imigração Apesar de Portugal estar no top 10 de países mais seguros do mundo do Global Peace Index, o atual governo dedicou parte da sua plataforma à segurança no país, sempre em torno da "necessidade de reforço". "Temos uma estratégia de maior policiamento e maior visibilidade. De forma eficiente e eficaz queremos diminuir a criminalidade, sobretudo a violenta", disse o premiê durante a campanha. Meses antes, foi polêmica a ação policial desencadeada no bairro de Martim Moniz em Lisboa, um bairro caracterizado pela imigração asiática. As imagens mostravam um enorme aparato policial, dezenas de imigrantes encostados à parede dos edifícios, de mãos para o alto, sendo revistados pelos policiais, no que foi denominado como uma "operação especial de prevenção criminal".

No fim, foram apreendidos 4 mil euros, uma faca e um celular. "Não gostei de ver, mas tinha de ser assim", foi a reação do primeiro-ministro no Parlamento, quando foi confrontado pela oposição. Já durante a campanha, o governo anunciou a expulsão de 18 mil imigrantes, dos quais 449 são brasileiros, por não cumprirem os requisitos para continuarem no país. A decisão anunciada faz parte de um processo de regularização de imigrantes que conta com mais de 110 mil pedidos e dos quais, segundo o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, "a maioria será deferida". Ainda assim, e apesar da diferença de números, o governo preferiu centrar a comunicação nos 18 mil que vão ter de abandonar o país.

"Em ciência política isso se chama fenômeno de acomodação dos temas dos partidos mais radicais. Pelo menos em teoria, a estratégia do governo de Montenegro é esvaziar, em termos programáticos, a agenda do Chega, assumir os temas que lhe são mais caros, adotar medidas que estão mais associadas a ele e, com isso, retirar os motivos que os eleitores teriam para votar no Chega, atraindo eles à AD", explica o cientista político Ferrinho. Como Itália, Reino Unido e Portugal estão restringindo nacionalidade, cidadania e imigração

Portugal vai notificar milhares de imigrantes, incluindo brasileiros, para que deixem o país Por que Portugal vive instabilidade política? Tudo começou em janeiro de 2022, após o socialista António Costa ter visto os seus parceiros de governo rejeitarem seu orçamento de Estado. Novas eleições foram convocadas, e o partido de Costa obteve uma maioria absoluta rara hoje em dia. E quando todos se preparavam para quatro anos de estabilidade, o socialista acabaria por se demitir dois anos depois, ao se ver envolvido num suposto caso de corrupção e tráfico de influências na concessão de projetos energéticos no país.