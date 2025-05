Após nova megaofensiva de Israel em Gaza, Hamas propõe libertar mais reféns

Pelo menos 300 pessoas foram mortas desde quinta-feira, segundo equipes de socorro, inclusive em hospitais e campos de refugiados no norte e no sul da Faixa de Gaza.

O Hamas propôs a libertação de mais reféns dentro de um novo acordo de cessar-fogo com Israel . Uma nova rodada de negociações começou no sábado (17/5) horas depois que militares israelenses lançaram uma grande nova ofensiva na Faixa de Gaza.

A proposta do Hamas não passaria por essas condições, segundo apurou a BBC.

Israel ainda não respondeu publicamente ao acordo proposto, mas disse que não retiraria as tropas de Gaza nem se comprometeria com o fim da guerra.

Mediadores do Catar e dos EUA participam das negociações em Doha.

O oficial disse que o novo acordo proposto também permitiria a entrada de 400 caminhões de ajuda por dia e a retiradas de pessoas hospitalizadas em Gaza. Israel, por sua vez, exigiu prova de vida e informações detalhadas sobre todos os reféns que ainda estão sob poder do Hamas.

Os militares de Israel anunciaram o lançamento de uma nova ofensiva chamada Operação Carruagens de Gideão no sábado, em meio à onda mais letal de ataques em Gaza em meses.

Falando de Gaza, a jornalista Ghada Al Qurd disse ao programa Newshour da BBC que houve muitos "ataques aéreos, bombardeios, drones, tiros e até explosões, no norte e no leste".

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu no início deste mês uma grande escalada militar na guerra para ocupar e controlar partes de Gaza, forçar a população palestina para o sul do território e assim "destruir" o Hamas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na sexta-feira que "muitas pessoas estavam morrendo de fome" em Gaza. O governo israelense rejeitou repetidamente as alegações de que há escassez de alimentos em Gaza.

Victoria Rose, uma cirurgiã britânica que trabalha no hospital na cidade de Khan Younis, disse ao programa Today da BBC Radio 4 que sua equipe estava "exausta" e que os funcionários perderam uma "quantidade considerável de peso".

"As crianças estão muito magras", disse ela. "Temos muitos jovens cujos dentes caíram."

"Muitos deles têm queimaduras bastante significativas e, com esse nível de desnutrição, estão muito mais propensos a infecções e têm muito menos capacidade de cicatrização."

Reuters Mulher palestina que ficou desabrigada após ataques de Israel deste sábado

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, havia dito em 5 de maio que Israel estava se preparando para uma "entrada de intensidade em Gaza", mas que não começaria a ação até que Trump concluísse seu giro pelo Oriente Médio, finalizado na sexta-feira.

Residentes do norte e do centro de Gaza foram instruídos a deixar suas casas ou locais de abrigo - uma ordem que os trabalhadores humanitários dizem ser quase impossível de cumprir, porque muitos já estão desabrigados ao longo da guerra.

As Forças de Defesa de Israel disseram que a operação não seria interrompida "até que o Hamas não seja mais uma ameaça e todos os nossos reféns estejam em casa" e que haviam "atingido mais de 150 alvos terroristas em toda a Faixa de Gaza" nas últimas 24 horas.

Os ataques de sábado atingiram cidades no norte de Gaza, incluindo Beit Lahiya e o campo de refugiados de Jabalia, bem como na cidade de Khan Younis, no sul, disseram o Ministério da Saúde administrado pelo Hamas e as forças de defesa civil.

Milhares de tropas israelenses, incluindo soldados e reservistas, podem entrar em Gaza à medida que a operação se intensifica nos próximos dias. Tanques israelenses também foram vistos na fronteira, informou a agência de notícias Reuters.

A intensificação da ofensiva foi condenada pela ONU e por alguns líderes europeus.

O Comissário-Geral da Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, expressou choque com a operação militar de Israel, dizendo: "Quantas vidas palestinas mais serão apagadas de sua pátria por bombardeios, fome ou falta de cuidados médicos?"

"Atrocidades estão se tornando uma nova norma", disse ele.

Após os novos ataques, o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, pediram um cessar-fogo permanente, enquanto o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha disse que a nova ofensiva corria o risco de "agravar a situação humanitária catastrófica para a população de Gaza e os reféns".