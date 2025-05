Sul-africano branco defende ida aos EUA como refugiado: 'Não estou aqui por diversão'

BBC Charl Kleinhaus contou à BBC que não teve escolha a não ser deixar sua fazenda na África do Sul após receber ameaças de morte Na semana passada, Charl Kleinhaus, de 46 anos, estava morando na fazenda da família dele na província de Mpumalanga, na África do Sul. Com sua beleza cênica, vida selvagem e cânions profundos, a região é conhecida como "o lugar onde nasce o Sol ". Seu novo lar — por enquanto — é um hotel barato próximo a uma rodovia americana.

Ele e dezenas de outros sul-africanos brancos foram transferidos para os Estados Unidos sob a política controversa do presidente Donald Trump para protegê-los da discriminação que ele alega que estão enfrentando — uma acusação que a África do Sul rejeita. Kleinhaus defende o presidente americano, dizendo à BBC que deixou sua terra natal depois de receber ameaças de morte por meio de mensagens no WhatsApp. "Tive que deixar uma casa de cinco quartos, que vou perder agora", conta Kleinhaus à BBC, acrescentando que também deixou para trás seu carro, seus cachorros e até mesmo sua mãe. "Não vim para cá por diversão." O contraste entre os lugares não poderia ser mais gritante. Mas para ele, sua situação em Buffalo, Nova York, já é melhor. "Meus filhos estão seguros", diz Kleinhaus, cuja esposa morreu em um acidente de trânsito em 2006.

A situação dos agricultores sul-africanos brancos tem sido, há muito tempo, um cavalo de batalha para integrantes da direita e da direita radical da política americana. Trump e seu aliado próximo, o bilionário Elon Musk, nascido na África do Sul, chegaram a argumentar que havia um "genocídio" de fazendeiros brancos na África do Sul — uma alegação que foi amplamente desacreditada. Em fevereiro, Trump assinou uma ordem executiva concedendo status de refugiado aos afrikaners, como Kleinhaus, que ele alegou que estavam sendo perseguidos.

Kleinhaus faz parte de um grupo de 59 pessoas que chegaram na terça-feira (13/5) ao aeroporto de Dulles, perto de Washington DC, depois que o governo Trump acelerou seus processos de solicitação de asilo. Ele admite que ficou surpreso com a rapidez com que chegou aos EUA — e que é grato a Trump. "Senti que finalmente alguém neste mundo está vendo o que está acontecendo", diz ele. Quando ele e sua família chegaram com os demais no aeroporto, foram recebidos com balões vermelhos, brancos e azuis. Ele descreve a pompa e circunstância como "impressionantes".

SAUL LOEB/AFP via Getty Images Um total de 59 sul-africanos brancos desembarcaram nesta semana como refugiados no aeroporto de Dulles, perto de Washington DC Os afrikaners são uma minoria étnica branca que governou a África do Sul durante o período do apartheid, implementando políticas racistas de segregação no país até que o regime foi oficialmente abolido em 1994. Porém, mais de 30 anos depois, os agricultores negros possuem apenas uma pequena fração das melhores terras agrícolas do país — a maioria ainda está nas mãos dos brancos. Isso gerou revolta em relação à lentidão das mudanças. Kleinhaus reconhece que os sul-africanos negros também sofreram.