Popularidade de remédios para emagrecer faz Vigilantes do Peso pedir falência

Vigilantes do Peso encerrou suas atividades no Brasil no fim do ano passado

A WeightWatchers, conhecida no Brasil como Vigilantes do Peso, entrou com pedido de falência nos Estados Unidos, em meio a dívidas e à forte concorrência de medicamentos para emagrecimento, como Ozempic e Mounjaro.

A empresa de mais de 60 anos, que ficou conhecida pelos programas de dieta, encerrou suas atividades no Brasil no fim do ano passado, depois de cinco décadas operando no país.