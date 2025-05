A acusação de fraude que derrubou presidente da CBF

Getty Images Essa é a segunda vez que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afasta Ednaldo Rodrigues. Ação teve início em 2017, muito antes dele chegar à presidência Ednaldo Rodrigues foi afastado da presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira (15/5). A decisão do desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), foi motivada "em razão da incapacidade mental e de possível falsificação da assinatura de um dos signatários, Antônio Carlos Nunes de Lima, conhecido como Coronel Nunes", de acordo com o despacho.

Nunes teria sido um dos signatários no Termo de Ajuste de Conduta (TAC) assinado entre o Ministério Público do Rio de Janeiro e a CBF para tentar por fim ao processo que levou Ednaldo Rodrigues à presidência da entidade. Na decisão, o desembargador também nomeou Fernando Sarney, um dos vice-presidentes da entidade, como interventor e o responsável por convocar novas eleições.

A cronologia do caso Daniel Alves, da denúncia à absolvição por unanimidade

O time de futebol britânico que ajudou a fundar a Seleção Brasileira No início de maio, a deputada federal Daniela Carneiro (União Brasil-RJ), conhecida como Daniela do Waguinho, e Fernando Sarney, protocolaram um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) para que Ednaldo fosse afastado da presidência, suspendendo o TAC que o mantinha no poder. O argumento do pedido era centrado em um laudo que questiona a autenticidade da assinatura de Nunes no TAC firmado no início deste ano.

O ministro do STF, Gilmar Mendes, negou o pedido e afirmou que o questionamento era de competência da Justiça do Rio de Janeiro julgar. O ministro também determinou a "apuração imediata e urgente dos fatos narrados nas petições". Baseado no histórico de saúde de Nunes, o desembargador Zéfiro decidiu então acatar o pedido, anulando o acordo. "Há muito o Coronel Nunes não tem condições de expressar de forma consciente sua vontade. Seus atos são guiados. Não emanam da sua vontade livre e consciente", escreveu o desembargador em sua decisão.

Como foi firmado o acordo Ednaldo Rodrigues foi nomeado presidente interino da CBF em agosto de 2021, após o afastamento de Rogério Caboclo, motivado por denúncias de assédio moral e sexual. Em março de 2022, Ednaldo foi eleito presidente da CBF com mandato até março de 2026. Ele foi o único candidato e recebeu 137 dos 141 votos. A eleição de Ednaldo ocorreu depois que o Ministério Público do Rio de Janeiro, que havia entrado com uma ação, em 2017, questionando a eleição de Caboclo, firmou um TAC com a CBF.

No entanto, uma nova ação foi movida em seguida, questionando esse TAC. Mas, no início deste ano, um novo acordo, firmado por cinco dirigentes, encerrou esse processo. Porém, um dos dirigentes seria o Coronel Nunes, cuja assinatura está sendo contestada. Sem a validade dela, o acordo é anulado. Essa é a segunda vez que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afasta Ednaldo.