China corteja Brasil após tarifaço de Trump, diz New York Times

Países latino-americanos têm reclamado das declarações de Trump sobre o Canal do Panamá, e também do aumento de tarifas americanas contra produtos da região

Em um texto intitulado "China corteja Lula e América Latina após choque de tarifas de Trump ", assinado pelo correspondente do jornal na China, o jornal afirma que o presidente americano, Donald Trump, vem tentando atrair a América Latina para a sua esfera de influência, algo que lembra a Doutrina Monroe (a política externa dos EUA no século 19 que alertava a Europa para não interferir politicamente na América Latina).

"Muitos governos latino-americanos também querem manter Pequim ao seu lado — principalmente como um parceiro econômico, mas para alguns também como um contrapeso ao poder dos EUA, disseram especialistas", segundo o jornal americano.

O New York Times destacou uma fala do vice-ministro das Relações Exteriores da China, Miao Deyu: "O que as pessoas da América Latina e do Caribe querem é independência e auto-determinação, e não a chamada 'nova Doutrina Monroe'".

Neste ano, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que o governo Trump quer priorizar as Américas — e a primeira viagem ao exterior de Rubio foi para Panamá e Guatemala.

No entanto, países latino-americanos têm reclamado das declarações de Trump sobre o Canal do Panamá, e também do aumento de tarifas americanas contra produtos da região.