Por que o presidente chinês Xi Jinping quer estar próximo de Vladimir Putin — mas com cautela

Getty Images Xi acompanhou Putin nos anos comemorativos do 80º aniversário da derrota da Alemanha nazista

Para Xi, a relação com Putin é útil: reforça o desafio à ordem liderada pelos Estados Unidos e amplia a influência da China em um mundo multipolar. Mas um alinhamento irrestrito com a Rússia — especialmente com o país cada vez mais isolado e sancionado pelo Ocidente — traria riscos econômicos e políticos que Xi parece querer evitar.

A parceria é estratégica, mas calculada. Xi quer estar próximo de Putin, sim — mas não a ponto de se queimar.

Getty Images A China tem fortalecido seus laços econômicos e militares com a Rússia — e uma prova concreta disso é a participação de uma unidade do exército chinês no desfile em Moscou nesta sexta-feira

"Vemos muitos encontros entre os dois líderes e demonstrações patrióticas de união", afirmou Mathieu Boulegue, do Centro de Análise de Políticas Europeias.

"Eles podem ser amigos em algumas áreas, cooperar em outras, e ao mesmo tempo competir ou até entrar em conflito em certos pontos da relação", acrescentou.