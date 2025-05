Friederich Merz sofre 'derrota humilhante' e não consegue maioria para governar Alemanha

Friedrich Merz precisava de 316 votos no Bundestag (parlamento) de 630 assentos, mas só conseguiu 310, em um golpe significativo para o líder democrata-cristão, dois meses e meio depois de vencer as eleições federais da Alemanha.

De acordo com a constituição da Alemanha, não há limite para o número de votos que podem ser realizados, mas, em última instância, se não for alcançada uma maioria absoluta, um candidato poderá ser eleito com maioria simples.

Sua coalizão com a centro-esquerda tem assentos suficientes no parlamento, mas parece que 18 deputados que se esperava que o apoiassem não concordaram. O fracasso de Merz na primeira votação é visto como algo sem precedentes na história moderna da Alemanha.

A derrota de Merz é vista por comentaristas políticos como uma humilhação, provavelmente infligida por membros do SPD social-democrata, que assinou um acordo de coalizão com seus conservadores na segunda-feira.

Nem todos no SPD estão satisfeitos com o acordo, mas a natureza histórica do fracasso de Merz será difícil de ser superada. Nenhum candidato fracassou dessa forma desde 1949.

O constrangimento da votação de terça-feira mina as esperanças de Merz de ser um antídoto para a fraqueza e a divisão do último governo, que entrou em colapso no final do ano passado.