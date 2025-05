Por que Portugal vai notificar milhares de imigrantes, incluindo brasileiros, para que deixem o país

Getty Images O governo de Portugal vai notificar 18 mil imigrantes em situação ilegal para que deixem o país. A Embaixada do Brasil em Portugal acompanha o tema de perto e está em contato com as autoridades portuguesas para obter informações sobre o número exato de brasileiros afetados. O ministro da Presidência do governo português, António Leitão Amaro, afirmou no último sábado (3/5) que os imigrantes que deverão deixar o país tiveram os seus pedidos de residência negados pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (Aima), depois de um período de análise, por não cumprirem as regras locais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Eles terão 20 dias para se retirarem do território de Portugal. "Quem não cumprir a ordem, terá de ser afastado coercivamente", disse Amaro. Ainda segundo o ministro, 4.574 imigrantes serão notificados já na próxima semana. "As regras têm de ser cumpridas, e o incumprimento tem de ter as consequências da lei", afirmou. Amaro afirmou também que boa parte das 18 mil pessoas afetadas já tinham ordens de saída da Europa emitidas por outros países ou tiveram sua autorização de residência negada por "situações criminais" que tornaram a concessão inviável. A expectativa do ministro da Presidência de Portugal é que o número de notificações aumente ainda mais. Isso porque o país acumula uma fila de cerca de 110 mil pedidos de residência que aguardam análise.

Os primeiros dados colhidos por diplomatas até agora indicam que os brasileiros são uma parcela pequena entre aqueles que estão na mira do governo português, mesmo formando a maior comunidade de imigrantes em Portugal, segundo o Público. Em entrevista à rádio portuguesa Observador, o ministro António Leitão Amaro disse que cerca de dois terços dos 18 mil pedidos indeferidos são de cidadãos oriundos de Índia, Paquistão, Bangladesh, Nepal e Butão. Getty Images Imigrantes sem documentos participaram do protesto para celebrar o Dia do Trabalhador em Lisboa A determinação do governo português foi anunciada na véspera do início oficial da campanha para as eleições gerais, marcadas para 18 de maio.