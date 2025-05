Polícia volta a prender suspeito de liderar plano de atentado ao show de Lady Gaga; o que se sabe até agora

Getty Images Show de Lady Gaga reuniu mais de 2 milhões de pessoas em Copacabana Um homem identificado como Luiz Fabiano da Silva, de 49 anos, voltou a ser preso nesta segunda-feira (5/5) sob a suspeita de ser um dos líderes do plano de realizar um atentado durante show da cantora Lady Gaga no sábado (3/5), na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Esta foi a segunda vez em dois dias que Silva foi detido em Novo Hamburgo (RS) como parte da Operação Fake Monster. A investigação é conduzida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Sua prisão preventiva foi decretada no domingo (4/5) pela juíza Fabiana Pagel, do Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O mandado foi cumprido por agentes da 1ª Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo. Aos agentes, Silva negou qualquer envolvimento com a disseminação de discurso de ódio nas redes. Na manhã de sábado, Silva havia sido preso em flagrante durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em Novo Hamburgo, município do Vale do Rio dos Sinos, distante 42 quilômetros de Porto Alegre. Naquele momento, não havia mandado de prisão contra ele. O suspeito tinha ilegalmente em seu poder três armas de fogo, motivando o flagrante.

Horas depois de ser detido em flagrante, Silva pagou fiança de um salário mínimo (R$ 1.518) e foi liberado. Não compareceu, porém, à audiência de custódia. No domingo, a juíza, que havia homologado o flagrante, considerou que, embora não tenha sido apreendido material explosivo com o suspeito, o fato de alguém investigado por planejar atos de terrorismo, atentado e discurso de ódio manter três armas de fogo merece cautela. Diante da gravidade do caso, afirmou Fabiana Pagel, não cabem medidas cautelares além da prisão preventiva.