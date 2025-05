Príncipe Harry diz à BBC que quer 'reconciliação' com a família real

O Duque de Sussex disse à BBC que "adoraria uma reconciliação" com a famíliar real, em uma entrevista emocionante na qual se disse "devastado" por perder um processo judicial sobre sua segurança no Reino Unido.

"Eu adoraria me reconciliar com a minha família. Não adianta continuar brigando, a vida é preciosa", disse Harry.

Sua queixa legal girava em torno de um comitê chamado Proteção da Realeza e Figuras Públicas (Ravec, na sigla em inglês), que autoriza a segurança de membros da realeza em nome do Ministério do Interior, e era presidido na época por Sir Richard Mottram.

De acordo com os regulamentos do comitê, argumentou o príncipe Harry, seu caso deveria ter sido apresentado ao Conselho de Gestão de Riscos (RMB) do Ravec, que teria avaliado as ameaças à sua segurança e à de sua família — mas isso não aconteceu.

Na sexta-feira, juízes seniores disseram que o comitê havia divergido da política ao tomar sua decisão de 2020 sobre a segurança do príncipe, mas concluíram que havia sido "sensato" fazê-lo devido à complexidade de suas circunstâncias.