Culpa da energia solar? A discussão em torno de fontes de energia renovável após apagão na Espanha e em Portugal

Getty Images Espanha e Portugal têm discutido se uma falha em um sistema de energia solar espanhol estaria por trás do blecaute desta semana Ainda há muitas perguntas sem respostas sobre as causas do apagão que levou caos à Península Ibérica na última segunda-feira (28/04). Mas, desde que Portugal e Espanha ficaram no escuro, os dois países têm discutido se uma falha em um sistema de energia solar espanhol estaria por trás do blecaute. A Espanha, onde aconteceu falha, já descartou a possibilidade de ataque cibernético ou de um evento meteorológico extremo.

Segundo a empresa Red Eléctrica, que opera a rede elétrica espanhola, a investigação preliminar aponta para um problema de perda de geração fotovoltaica (energia solar) no sudoeste do país, que derrubou todo o sistema, segundo o jornal espanhol El País. Em entrevistas à imprensa portuguesa, o administrador da operadora de energia de Portugal, a REN, João Faria Conceição, disse que o excesso de fontes de energia renovável no sistema energético espanhol é uma "ideia plausível" por trás do evento, mas "não única". Já o premiê da Espanha, Pedro Sánchez, rejeitou em declarações à imprensa a ideia de que o problema tenha sido causado pelas renováveis, argumentando que "a energia nuclear" também "falhou. O apagão acontece justamente num momento em há um debate intenso sobre o futuro da energia nuclear na Espanha, com o governo planejando fechar as cinco usinas ainda ativas no país.

A eletricidade na Espanha vem de várias fontes, com atuação de usinas nucleares, centrais que queimam gás, hidrelétricas, parques eólicos e solares. Nos últimos anos, o país vem se destacando no mundo na produção de energia renovável. Antes do incidente, a rede elétrica espanhola era abastecida principalmente por energia solar (59%) e eólica (11%). As primeiras indicações levam a crer que a situação na Espanha tem alguma similaridade com o apagão de 15 de agosto de 2023 no Brasil, explica Pedro Jatobá, ex-superintendente da Chesf (Companhia Hidro Elétrica do São Francisco) e ex-diretor do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel).

Vinte e cinco Estados foram atingidos pelo apagão de seis horas, justamente em razão de problemas com a intermitência da energia solar e eólica no Ceará, um dos líderes na produção desse tipo de energia. "Tudo indica que essa ocorrência, como na ocorrência brasileira, se iniciou com a saída de algumas fontes solares e isso provocou um efeito cascata", explica Jatobá, hoje pesquisador do FGV-Ceri (Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura). Mas como a presença de energia solar no sistema poderia contribuir para esses casos de blecaute?

Menos estabilidade com as renováveis? O equilíbrio de um sistema elétrico se dá através do balanço entre oferta e demanda. Ou seja, é preciso gerar a mesma quantidade de energia que está sendo consumida. A grande questão, explica Jatobá, é que em sistemas muito extensos, feito o brasileiro ou europeu, as fontes hidroelétricas e a fonte térmica têm uma característica que ajuda a estabilidade. "Mecanicamente, o fato de serem máquinas muito grandes, elas têm uma certa energia associada à rotação chamada inércia. É essa energia usada naqueles microssegundos para não deixar o sistema entrar em colapso", diz Jatobá.