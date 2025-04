O próximo papa será africano?

O último papa africano viveu há mais de 1,5 mil anos e o papa Francisco aumentou o percentual de cardeais eleitores no conclave. Chegou a hora de um novo papa vindo da África?

Getty Images Milhares de pessoas acompanharam a visita do papa Francisco ao Sudão do Sul e à República Democrática do Congo, em 2023

Após o período de luto iniciado com a morte do papa Francisco em 21 de abril, cardeais de todo o mundo irão se reunir no Vaticano para o conclave que irá eleger seu sucessor.

E, se o único fator para prever de onde virá o próximo papa fosse o crescimento da Igreja Católica, ele quase certamente seria africano.