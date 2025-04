Bolsonaro, com crise intestinal, será transferido para Brasília; o que se sabe

Getty Images Bolsonaro chegando de ambulância em hospital de Natal, no Rio Grande do Norte. Ex-presidente sofre com constantes problemas intestinais desde que foi alvo de uma facada O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será transferido neste sábado (12/4) para Brasília para prosseguir com seu tratamento após ser internado com obstrução intestinal em Natal. Segundo o boletim médico divulgado no início da tarde de hoje pelo Hospital Rio Grande, onde Bolsonaro está sendo atendido, o ex-presidente teve redução do quadro de distensão abdominal e está estável.

A transferência para Brasília foi decisão de Bolsonaro, em conjunto com a família e do seu médico pessoal, para manter proximidade com familiares, segundo a nota. Bolsonaro é internado com urgência no Rio Grande do Norte: o que é obstrução intestinal que fez ex-presidente passar mal Bolsonaro precisou ser internado às pressas na sexta-feira (11/4) após passar mal e sentir fortes dores na região do abdômen. Ele participava de um evento na cidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, e foi atendido no Hospital Municipal Aluízio Bezerra. Na sequência, ele foi transferido de helicóptero para o Hospital Rio Grande, na capital do Estado. Segundo relatos de pessoas próximas a Bolsonaro, ele já reclamava de incômodos intestinais nos últimos dias.

O médico do ex-presidente, Antônio Luiz Macedo, disse à CNN que Bolsonaro apresentou, além das dores, dificuldades para comer e na digestão, por conta de uma distensão intestinal. O quadro se caracteriza por um inchaço no abdômen, que pode ser derivado de uma inflamação. No boletim divulgado pelo hospital neste sábado, porém, a equipe médica afirmou que Bolsonaro apresenta excelente estado de humor e permanece sem necessidade de analgesia. "Segue em hidratação venosa por meio de cateter central, em uso de nutrição parenteral, manutenção da antibioticoterapia previamente instituída, com sonda nasogástrica aberta e uso regular das demais medicações prescritas", diz a nota.

"Todos os sinais vitais e exames complementares mantêm-se dentro da normalidade, sem intercorrências clínicas até o presente momento." Getty Images Ambulância transportando o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro chega ao Hospital Rio Grande O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, utilizou a imagem de Bolsonaro em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) nesta sexta-feira, para exaltar o programa, implantado em 2003, durante o primeiro mandato de Lula (PT). "Todo mundo sabe: na hora da emergência, chama o SAMU 192! Atendimento de urgência para salvar vidas de norte a sul. Criado pelo presidente Lula, para todos os brasileiros, cada vez maior e mais rápido! Viva o SUS!", escreveu Padilha em publicação no X (antigo Twitter).

Mais cedo, o helicóptero que transportou Bolsonaro entre Santa Cruz e Natal foi cedido pela governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT). Desde que foi vítima de um atentado a faca na campanha das eleições de 2018, o ex-presidente teve alguns episódios de obstrução intestinal — quando um trecho desse órgão sofre um bloqueio — e precisou ficar internado para fazer tratamentos. Ele já passou por cinco cirurgias abdominais, três delas delicadas, segundo sua equipe médica.