Investir em ouro é boa saída em tempos de turbulência na economia?

Reuters O preço do ouro bateu uma série de recordes neste ano à medida que a demanda pelo metal precioso aumenta em meio à incerteza diante da guerra tarifária

Mas será que é realmente um porto seguro?

Em reação aos temores diante dos planos tarifários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma das maiores mudanças na política comercial global em um século, o preço do ouro bateu um recorde acima de US$ 3.167 por onça troy (31.1034768 gramas) na semana passada.

A cotação do metal precioso bateu uma sequência de recordes neste ano, impulsionados pelas preocupações em relação às tarifas e uma guerra comercial.

A instabilidade geralmente leva a um aumento nos preços do ouro.