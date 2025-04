Quanto tempo você consegue se equilibrar numa perna só?

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

E, além disso, é um teste que todos podemos fazer em casa.

O teste dos 10 segundos

Em 2022, um estudo famoso publicado na revista científica British Journal of Sports Medicine revelou que a incapacidade de manter essa posição por pelo menos 10 segundos estava associada a um risco duas vezes maior de morte em pessoas com 50 anos ou mais.

Após avaliar 1.702 indivíduos com entre 51 e 75 anos, os autores da pesquisa descobriram que aqueles que não passaram no teste apresentaram uma taxa de mortalidade significativamente maior durante um acompanhamento de 7 anos.

Um novo estudo conduzido pela Clínica Mayo, nos EUA, com 40 adultos saudáveis ​​com mais de 50 anos corroborou essas descobertas. De acordo com suas conclusões, publicadas em outubro de 2024 na revista científica PLOS One, a capacidade de se equilibrar em uma perna só (especialmente a perna não dominante) não apenas diminui significativamente com a idade, como é o melhor indicador do envelhecimento neuromuscular.