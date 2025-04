Por que real vive dia de 'gangorra' em relação ao dólar em meio a vai e vem de tarifas

Getty Images O dólar à vista chegou a R$ 6,09 na máxima desta quarta-feira (9/4), mas passou a ser negociado abaixo de R$ 5,90 no meio da tarde, numa verdadeira "gangorra", em meio à escalada da guerra comercial entre Estados Unidos e China, depois do "tarifaço" de Trump. Já na terça-feira, o real ocupava o terceiro lugar entre as moedas que mais perderam valor em relação ao dólar, atrás apenas do dinar líbio e do peso colombiano, segundo ranking elaborado pela agência de avaliação de risco Austing Rating, com base em dados do Banco Central.

A forte volatilidade cambial teve início em 2 de abril, quando Trump anunciou uma tarifa básica de 10% para todos os países que exportam bens aos EUA e tarifas recíprocas adicionais de até 50% para aqueles com maior déficit comercial com os americanos, com a China taxada em 34%. Dois dias depois, em 4 de abril, o governo chinês respondeu a Trump, retaliando com tarifas de 34% sobre todos os produtos importados dos Estados Unidos. Na terça-feira, 8 de abril, Trump dobrou a aposta, elevando as tarifas contra a China a 104%, ao que a o país asiático respondeu nesta quarta-feira com uma taxa de 84% sobre os produtos americanos. Rapidamente, Trump novamente subiu o tom, prometendo taxar a China em 125%, mas paralisando a taxação sobre os demais países por 90 dias, o que levou a alta do dólar a perder força em relação ao real.

Ao mesmo tempo, divisas fortes como o franco suíço, o iene e o euro estão se valorizando fortemente na comparação com a moeda americana. Entenda por que esses movimentos no mercado de câmbio estão acontecendo.

Por que real vive 'sobe e desce' frente ao dólar Os mercados financeiros buscam antecipar acontecimentos futuros para tentar minimizar perdas ou maximizar ganhos, lembra Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. "Nesse momento, essa mudança da ordem macroeconômica global por meio da aplicação de tarifas indica para os investidores que há risco de recessão à frente", diz Agostini. Esse risco decorre do aumento esperado do custo de produção nos Estados Unidos, o que deve elevar a inflação no país, levando o juros a serem mantidos em nível alto por mais tempo, o que mais à frente pode resultar em retração da atividade econômica, já que os juros altos tornam mais caro consumir e investir.

Com o aumento da percepção de risco, os investidores deixam mercados mais arriscados, como os emergentes, em busca da segurança dos mercados maduros. No caso do Brasil, pesa ainda o fato de que o país tem uma entrada e saída de fluxo de capitais muito fácil (ou seja, pouco taxada e sem muitas travas regulatórias), observa Agostini. Então muitos investidores que estavam aproveitando os juros altos por aqui para obter ganhos, com a piora de cenário global redirecionam seus recursos para investimentos considerados mais seguros.