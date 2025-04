Trump 'dobra aposta' e amplia tarifas contra a China para 104%

O anúncio foi feito pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, no início da tarde (horário de Brasília) desta terça-feira (08/04). A nova tarifa entrará em vigor à meia-noite da quarta-feira.

O presidente dos EUA, Donald Trump, decidiu aumentar as tarifas impostas à importação de produtos chineses de 34% para 104%.

No dia anterior, o governo americano havia ameaçado aumentar as tarifas caso os chineses não retirassem suas taxas retaliatórias de 34% sobre os EUA até esta terça.

As declarações foram feitas pelo Ministério do Comércio chinês na manhã de terça-feira (8/4) na China.

Os chineses anunciaram a retaliação dias após o presidente americano anunciar uma série de tarifas para vários parceiros internacionais.

Apesar do discurso duro contra Trump nesta terça, o governo chinês pediu que todos os planos de tarifas fossem cancelados e que as diferenças entre EUA e China fossem resolvidas por meio do diálogo.

Ao longo do dia, além das ameaças à China, Trump disse que está em negociação com outros países sobre as tarifas.