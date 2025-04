Os detalhes surpreendentes sobre as últimas horas do Titanic revelados em réplica 3D

Atlantic Productions/Magellan Um escaneamento digital do Titanic mostra a proa deitada no fundo do mar Uma análise detalhada de um escaneamento digital em tamanho real do Titanic revelou novas informações sobre as horas finais do navio. A réplica 3D exata mostra com clareza a violência como navio se partiu ao meio enquanto afundava, após colidir com um iceberg em 1912 — 1,5 mil pessoas perderam a vida na tragédia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O escaneamento oferece uma nova visão de uma das salas de caldeiras, confirmando relatos de testemunhas de que os engenheiros trabalharam até o último momento para manter as luzes acesas. Uma simulação por computador também sugere que perfurações no casco — do tamanho de folhas A4 — contribuíram para a destruição do navio. Atlantic Productions/Magellan A popa do navio, que se desprendeu da proa, apresenta danos extensos "O Titanic é a última testemunha ocular sobrevivente do desastre — e ainda tem histórias a contar", disse Parks Stephenson, um pesquisador especializado no navio. O escaneamento foi estudado para um novo documentário da National Geographic em parceria com a Atlantic Productions, intitulado Titanic: The Digital Resurrection (Titanic: A Ressurreição Digital, em tradução livre).

Metal retorcido O naufrágio, a 3,8 mil metros de profundidade nas águas geladas do oceano Atlântico, foi mapeado com o uso de robôs subaquáticos. Mais de 700 mil imagens, capturadas de todos os ângulos, foram utilizadas para criar o "gêmeo digital", revelado com exclusividade ao mundo pela BBC News em 2023. Como o navio é imenso e está envolto na escuridão das profundezas, explorá-lo com submersíveis revela apenas fragmentos intrigantes. O escaneamento, no entanto, oferece a primeira visão completa do Titanic.

A imensa proa repousa em pé no leito marinho, quase como se o navio ainda estivesse em viagem. Mas, a 600 metros dali, a popa é um amontoado de metal retorcido — resultado do impacto violento contra o fundo do oceano após a embarcação se partir ao meio. Atlantic Productions/Magellan O vidro de uma escotilha pode ter se quebrado ao raspar no iceberg A nova tecnologia de mapeamento oferece uma forma diferente de estudar o navio.

"É como uma cena de crime: você precisa ver as evidências no contexto em que estão", disse Parks Stephenson. "Ter uma visão completa de todo o local do naufrágio é fundamental para entender o que aconteceu aqui." O escaneamento revela novos detalhes de perto, incluindo uma escotilha que provavelmente foi quebrada pelo iceberg — o que coincide com relatos de sobreviventes de que o gelo invadiu algumas cabines no momento da colisão.