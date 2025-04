Como tarifas dos EUA em 1930 arrasaram ainda mais a economia global e agravaram a Grande Depressão

Os produtos do Brasil receberam tarifas de 10% , que entraram em vigor no sábado (5/4).

Mas na semana passada, no que chamou de "Dia da Libertação", Trump anunciou a aplicação de uma tarifa de 10% sobre todos os produtos importados que chegam aos EUA e tarifas mais altas para dezenas de países, incluindo China (34%) e União Europeia (20%), com os quais os EUA mantêm grandes déficits comerciais.

"Quase me ajoelhei para implorar a Herbert Hoover [o presidente dos EUA na época] para vetá-la. Essa lei intensificou o nacionalismo ao redor do mundo", disse Thomas Lamont, um conselheiro presidencial e acionista do banco de investimentos JP Morgan.

A Lei Smoot-Hawley aumentou as tarifas de importação de aproximadamente 900 produtos em uma média de 40% a 60% em um esforço para proteger agricultores e empresas americanas, de acordo com um artigo publicado pelo Corporate Finance Institute (CFI).

E uma boa parte da força de trabalho americana na época estava no campo — cerca de 20%, de acordo com números da IFC.

Getty Images Herbert Hoover era presidente dos EUA na época

Durante a campanha presidencial de 1928, Hoover prometeu aumentar os preços das importações agrícolas.

Assim que ele assumiu o cargo, fazendeiros americanos e outros empresários começaram a fazer lobby junto ao governo para implementar medidas de proteção aos fazendeiros locais.

A Lei Smoot-Hawley foi apresentada ao Congresso em maio de 1929 e assinada pelo presidente Hoover em 17 de junho de 1930.

O aumento de tarifas afetou uma grande variedade de importações: ovos, roupas, barris de petróleo e açúcar.

É difícil calcular a porcentagem do aumento de impostos porque essa estimativa dependia do volume ou peso do produto, mas economistas acreditam que os aumentos variaram de 15% a 60%.

Consequências

Durante os dois anos seguintes à implementação da Lei Smoot-Hawley, as importações e exportações dos EUA caíram cerca de 40%.

Canadá e Europa tomaram medidas recíprocas e aumentaram tarifas sobre produtos americanos.

Em 1932, as vendas de produtos dos EUA no exterior aumentaram de US$ 7 bilhões para US$ 2,5 bilhões, de acordo com a IFC.

E como se isso não bastasse, alguns bancos começaram a falir, e o comércio global caiu cerca de 65%, de acordo com alguns dados. Essa situação colocou a economia mundial em um ponto crítico.

É difícil saber como o atual novo capítulo da guerra comercial entre os EUA e seus principais parceiros comerciais terminará, mas estudos recentes sugerem que as tarifas prejudicarão a economia e aumentarão a inflação nos países envolvidos.

As tarifas implementadas por Trump durante seu primeiro governo, além de afetar empresas estrangeiras, também prejudicaram empresas locais e consumidores americanos, de acordo com diversos estudos acadêmicos.

Longe de ficarem mais ricas, as famílias tiveram que pagar preços mais altos. E a receita tributária proveniente da imposição de tarifas era muito baixa comparada ao que o governo arrecada por meio de impostos individuais e corporativos.