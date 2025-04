China diz que vai retaliar EUA com novas tarifas de 34%: bolsas despencam na Ásia e na Europa

Getty Images As bolsas europeias despencaram ainda mais nesta sexta-feira (4/4), depois que a China reagiu aos impostos de importação dos Estados Unidos com tarifas retaliatórias. No Reino Unido, o índice FTSE 100 caiu 3,7%, enquanto o índice Dax da Alemanha apresentou queda de mais de 5%, com algumas empresas registrando uma desvalorização de dois dígitos nos preços de suas ações.

As perdas se somam às quedas acentuadas observadas na quinta-feira (3/4), à medida que os mercados de ações continuam a reagir à incerteza desencadeada pelas novas tarifas de importação impostas pelos EUA. No Brasil, o Ibovespa recuava mais de 3% pouco antes do meio-dia desta sexta-feira, após fechar a quinta-feira próximo da estabilidade, com queda de 0,04%. Os investidores temem que as tarifas aumentem os preços e prejudiquem o crescimento nos Estados Unidos e no exterior. Na quarta-feira, o presidente americano, Donald Trump, anunciou uma tarifa básica universal de 10% sobre todas as importações para os EUA — e "tarifas recíprocas" mais altas para alguns países, como de 54% para China, por terem superávits comerciais. Para o Brasil, a tarifa recíproca anunciada foi de 10%.

As novas tarifas desencadearam a queda observada nos mercados de ações globais na quinta-feira — quando os mercados dos EUA tiveram seu pior dia desde o impacto da pandemia de covid-19 em 2020. Trump disse a jornalistas, na quinta-feira, que achava que as coisas estavam indo "muito bem", acrescentando que "os mercados vão crescer". Mas, nesta sexta-feira, os mercados continuaram a patinar e, em seguida, despencaram depois que a China anunciou que vai impor tarifas retaliatórias de 34% sobre todos os produtos importados dos EUA a partir de 10 de abril.

Em Londres, as ações dos bancos Barclays e NatWest despencaram 10%, assim como as da empresa de mineração Glencore, e as da fabricante de motores Rolls-Royce caíram 8%. Russ Mould, diretor de investimentos da AJ Bell, disse que a "venda implacável" havia continuado, apesar de os investidores "esperarem que o sofrimento fosse acabar". "Há tantos elementos em movimento que não é fácil entender a situação [como investidor]", ele afirmou.

"Com inúmeros setores que devem ser atingidos pelas tarifas, é difícil saber por onde começar a compreender a situação." Jane Sydenham, diretora de investimentos da Rathbones, observou que as ações de bancos, empresas com cadeias de suprimentos expostas às tarifas e do setor de tecnologia estavam caindo. De acordo com ela, os investidores estavam comprando ativos que funcionam como um porto seguro, incluindo ouro e títulos do governo.